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Деталі Категорія: Кримінал Опубліковано: П'ятниця, 01 жовтня 2021, 15:39

Прокурорами Ніжинської окружної прокуратури забезпечено підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення об’єктів власності (ч. 2 ст. 259 КК України).



Вироком Бахмацького районного суду визнано винуватим 59-річного місцевого мешканця та йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.



У судовому засіданні прокурором доведено, що підсудний у червні поточного року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаючи, що поширена ним інформація є недостовірною, здійснив дзвінок на гарячу лінію «102» та повідомив про замінування однієї із загальноосвітніх шкіл Ніжинського району.



Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).



Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури