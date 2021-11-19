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Деталі Категорія: Кримінал Опубліковано: П'ятниця, 26 листопада 2021, 16:10

Вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 19.11.2021 жителя м.Чернігова визнано винним за шахрайство, вчинене за попередньою змовою осіб, та заволодіння офіційним документом шляхом шахрайства (ч.2 ст.190, ч.1 ст.357 КК України).



Прокурором Чернігівської окружної прокуратури в судовому засіданні доведено, що з 5 по 13 квітня 2021 року 20-річний чоловік, за попередньою змовою з іншою особою, яка телефонувала особам похилого віку та, представляючись співробітником правоохоронних органів, повідомляла про необхідність термінової допомоги близьким родичам потерпілих задля уникнення відповідальності за скоєні кримінальні правопорушення, незаконно заволодівши грошовими коштами 5 потерпілих на загальну суму майже 150 тис. грн. та банківською карткою одного з потерпілих.



Суд повно та всебічно дослідив надані стороною обвинувачення докази у справі та прийшов до висновку про наявність у діях чоловіка складу інкримінованих йому злочинів, тобто, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.357 КК України.



Враховуючи визнання вини обвинуваченим, активне сприяння розкриттю злочинів, судом за вчинений злочин призначено покарання у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі.



За інформацією

Чернігівської окружної прокуратури