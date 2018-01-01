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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: П'ятниця, 19 листопада 2021, 11:50

Знову, як і у квітні, повертаюся через Щучу Греблю і не оминути птахоферми, правильніше назвати, птахопідприємство. Тепер це ТОВ „Агролайф Інвест”. Як розповідав ще весною, птахоферма і ТОВ різняться, як небо і земля. Знову помічаю ще здалеку нові зведені об’єкти. Та більше уваги привертає різношерстий гурт, що юрбиться перед ворітьми. «Тоді продавали гусенят, а тепер… Очевидно, гусей..» - знаходжу відповідь своїй же головоломці.



Дійсно, люди чекали на продаж вирощених птахів. Поцікавився, чому не купляли гусенят повесні. Словоохочим виявився один з варварівців.



- Часу возитися з молодняком бракувало. За гусеням потрібний догляд, як за дитиною. Випасай, наглядай, що б не пішли у шкоду, щоб кіт, чи хижий птах не вкрав. Справа по силі навіть малюкові. Тільки онуки живуть тепер не в селі.



Раніше тримали двійко кабанчиків, але теж заморочливо. До того ж, бачу, що свинина для мого віку вже не така бажана. От і займаємося гусьми. Тут є додаткові плюси. Тижнів два тому купив десятеро, пустив на город, так вони повибирали все до бур’янинки. Не потрібні і гербіциди - все чорніє, наче після культивації. А в мене є ще одна ділянка…



Знову куплю десяток. Тільки половину придбаю молодняком до двох кілограмів, а решта – по чотири кіло. Більших хоч зараз запікай. З двома-трьома так і буде, чекаю серед тижня дітей у гості, приїдуть з онуками – буде чим пригостити. Решту підгодуємо і теж на харч, молодняк підстигне до ялинкових свят…



Слухаю, а сам примічаю, як за літо піднялися нові об’єкти, стала ошатнішою споруда, де розташовані і адміністрація, і їдальня (точніше кафе), і побутові приміщення.



У директора Товариства В.І.Горлача цікавлюся новобудовами, які звели за ці місяці. Як і попереднього разу Василь Ілліч запросив на оглядини, мовляв, краще раз побачити, ніж сто разів почути.



Турботу господарської руки помічаю на кожному кроці. Найбільше враження справляв естетичний бік справи, так стіни будівлі, в якій розмістився цех по приготуванню кормів, оздоблений кахлями. Це не лише приємно сприймається оком, а й сприяє кращій санітарії об’єкта…



Цікавлюсь економічними показники ТОВ „Агролайф Інвест.



- До нині перебуваємо у стані будівництва і реконструкції. Але ще на початку року вирішили довести готовність кожного об’єкту до стану можливості його функціонування. Задум спрацював – підприємство дає продукцію, реалізація якої забезпечує надходження коштів. Нарешті розв’язалося і питання надлишків яєць.



До речі, несподівано виявили джерело додаткових прибутків. Гусячий пух – особливо цінна сировина, добуваємо його, виконуючи підскуб птахів. Робимо це влітку, то гускам у спеку ще й не так жарко. Вік живи – вік навчайся…



Усе ж головна наша справа – вирощування гусей. Хочу скористатися нагодою і звернутися до читачів «Порадника», нехай приїздять. Всім продамо зі знижкою – по 40 гривень за кіло…



Допитуюсь про новобудови.



- Це майбутні цехи: забійний і переробний. Зараз готуємо документацію, це така морочлива справа…



До речі, запрацює згодом і магазин з нашою і продукцією суміжників.



Дізнаюсь, тут так і трудиться 18 дмитрівців і щучан. Один з них – механізатор Олександр Демур (на фото). Справ у тракториста вистачає, особливо роботою Олександра Володимировича задоволені пташниці, бо він управляється із кормороздавачем – для них суттєве полегшення…



Минулого разу поздоровив агролайфівців з наступаючим Великоднем, а тепер зі сторінок „Порадника” вітаю із професійним святом - Днем працівників сільського господарства.

Щасти вам.



Борис Бобришев



Знову постскриптум. Керівництво ТОВ „Агролайф Інвест” ще у вересні запропонувало у якості гостинця по десятків зо три гусей для кожного начального закладу і соціальних установ Бахмаччини. Пташниці просили сповістити, що то був не жарт. Їх здивувало, що за презентом у ТОВ «Агролайф Інвест» звернулась лише одна організація.