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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:18

Наша школа найдавніша, а ще вона надзвичайна. Починалася у новозведеному пристанційному селищі, де навчалися діти залізничників. Потім називалася залізничною школою №48, згодом – Четвертою міською, а нині – Бахмацький ЗЗСО І-ІІІ ступенів. Та як не змінювалася назва нашої Альма-матер, святий Миколай за 130 років її існування завчив шлях до її аудиторій і, впевнена, першими привітав саме наших дітлахів. Особливо радо зустрічали Святого члени драмгуртка, підготувавши шанованому гостю своєрідні подарунки.



Наші здобувачі освіти читали св. Миколаю віршики, виконували пісенні куплети. І це було надзвичайно колоритно, адже нарешті стало сніжно і морозно. Чекали з нетерпінням, а готувалися відповідально , бо 2 роки поспіль зустріч відкладалася, адже дідусь Миколай дотримувався рекомендацій запобіганню коронавірусної хвороби.



Промайнуло свято швидко, але запам’ятається надовго. Згадуватиметься чудовими таночками під новорічною красунею (хореограф І.О.Цепух) радісними та голосними піснями (вчитель музичного мистецтва В.М.Сідь). Зворушило дійство мелодійними віршами та веселою сценкою, котру підготували учасники драматичного гуртка. Маленькі актори дебютували у сценці «Святий гість». Головні артисти: Крапивка Давид (чортик Антипко), учні другого та третього класів - Мосійчук Оленка, Голодна Софійка Астапов Антон, Юменов Юра, Дрозд Вероніка, Дмитрик Марійка виконували роль діток.



Участь у святі брали всі класи початкової ланки.



Школярі прославляли Миколая, зверталися у листах:



Святий Миколаю, знаю:

Ти бачиш усіх і мене,

Уклінно тобі посилаю

Дитяче прохання земне:

Складаю листа і дивлюся

На власні думки і слова.

Складаю листа. І молюся,

Як вміє дитина мала…



І хоча свято відійшло у минуле, зворушливий його подих залишився з нами, нагадуючи, що Новий рік з духмяною ялинкою вже на порозі.



Наталія Троценко,

асистент учителя, керівниця драмгуртка