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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 13 грудня 2019, 11:03

Дотримуймося вимог пожежної безпеки під час Новорічних та Різдвяних свят



Багаторічний досвід свідчить: більшість надзвичайних ситуацій, зокрема, пожеж, що виникають під час святкування Нового року, трапляється через недотримання елементарних вимог безпеки при влаштуванні новорічної ялинки, через необережність під час використання різноманітних піротехнічних виробів, через власну недбалість.



Щоб запобігти трагедіям, проводиться профілактична та роз’яснювальна робота серед населення, в місцях з масовим перебуванням людей, дитячих та учбових закладах, де будуть проводитися новорічні ранки, перевіряються приміщення, евакуаційні виходи, наявність засобів пожежогасіння, дотримання правил влаштування ялинок, гірлянд на них тощо. З відповідальними особами проводяться інструктажі, встановлюється чергування.



Працівники ДСНС України попереджують, радять і застерігають усіх мешканців та гостей району про дотримання вимог пожежної безпеки під час Новорічних та Різдвяних свят.

Щоб уникнути пожежі у вашій оселі під час Новорічних свят, ялинку слід розмістити на стійкій основі: на підставці, у посудині з піском, так, щоб вона не перешкоджала виходу з приміщення, знаходилася на відстані не менше півметра від систем опалення, телевізорів, приймачів, магнітофонів, легкозаймистих матеріалів. Це робиться на той випадок, щоб при виникненні пожежі полум’я не перекинулося на спалимі речі.



Для прикрашення ялинки застосовуйте електричні гірлянди тільки заводського виготовлення. Лампи гірлянди закріплюйте надійно, бо при падінні від поштовху чи протягу вони можуть стати причиною пожежі. Обов’язково перевірте справність електричного проводу, його ізоляцію. Слід завжди пам’ятати, що сама хвоя легкозаймиста. В разі, якщо ж ви помітили якусь несправність гірлянди: з’явилося миготіння лампочок, іскріння, сильне нагрівання проводу — негайно вимкніть її.



Для масових заходів по святкуванню новорічних ялинок, ілюмінація має бути виконана з дотриманням правил улаштування електроустановок і лише фахівцем.Не слід прикрашати ялинку целулоїдними, паперовими та іншими легкозаймистими іграшками й прикрасами, ватою, марлею. І звичайно ж, не можна для прикраси використовувати свічки.



Що стосується використання бенгальських вогнів, хлопавок, різноманітних піротехнічних засобів, феєрверків, застерігаємо, що користуватися ними в приміщенні категорично забороняється. Також не можна влаштовувати всередині й різноманітні світлові ефекти за допомогою хімічних та інших пожежонебезпечних речовин. Ці засоби красиві й ефектні, проте їхні іскри, які розлітаються в різні сторони можуть запалити хвою ялинки, папір, вату, а то й одяг людей.



Звертаємо увагу батьків. Пам’ятайте: у жодному разі не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогники та інші піротехнічні засоби у легкодоступних для дітей місцях, не дозволяйте малюкам самим бавитися з такими іграшками.



Трохи детальніше про вимоги до проведення масових святкувань. Не дозволяється заповнення приміщень людьми понад встановлену норму ( не менше 0,75 кв.м. на одну особу), зменшення ширини проходів між рядами, установка в проходах додаткових крісел, стільців, повне відключення під час вистав світла. Повинно бути організоване чергування на сцені та в приміщеннях відповідальних осіб. Ними можуть бути члени добровільних пожежних дружин, працівники місцевої пожежної охорони. Якщо ж в приміщенні відсутнє електричне освітлення, чи є факти його вимкнення, святкування новорічної ялинки має проводитися тільки протягом світлового дня.



Якщо ж, ви помітили ознаки пожежі — не панікуйте. Спочатку подивіться, що горить. Якщо це гірлянда — негайно вимкнуть її з розетки. Якщо ялинка вже запалала — беріть ковдру, рядно, намочуйте їх у воді й накривайте ялинку або просто залийте її водою. Якщо ж ви самі не в змозі справитися з джерелом загоряння — мерщій викличте пожежну охорону. Повірте, професіонали вам завжди допоможуть.



Працівники Бахмацького районного відділу Управління ДСНС України у Чернігівській області вітають усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай у кожного здійсняться найзаповітніші мрії. Здоров’я вам, щастя, миру та злагоди. Нехай надзвичайні ситуації обминають ваші домівки.



Не нехтуйте правилами обережності, навчайте цього своїх дітей. Бережіть своє життя, бо цінніше за нього нема нічого. Радісних і веселих вам свят, а головне — безпечних!



Андрій ЛЯХ, начальник

Бахмацького РВ Управління ДСНС України у Чернігівській області