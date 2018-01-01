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Головна Категорії статей Офіційно Пенсію на пошті отримують без оформлення карт та відкриття рахунків

Пенсію на пошті отримують без оформлення карт та відкриття рахунків

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 13 грудня 2019, 11:35

Чи обов’язково пенсіонеру переходити на банківське обслуговування, чи можна продовжити отримувати пенсію на пошті? - часто запитують пенсіонери у «Порадника».


Питання коментує Директор філії Чернігівської дирекції «Укрпошти» Дорошенко О.М.:


- На сьогоднішній день майже 40% пенсіонерів отримують пенсію через Укрпошту (близько 4 млн), на Чернігівщині їх – 139,0 тисяч. Не дивно, що останнім часом почастішали звернення із проханням прокоментувати, чи можна продовжувати отримувати пенсію на пошті. Адже безумовні плюси банківського обслуговування для людей похилого віку (особливо тих, хто проживає у сільській місцевості) перетворюються на великі проблеми. Необхідність не тільки оформити власне картку, а й періодично проходити обов’язкову ідентифікацію у банку; складнощі із доступністю до банкоматів (непоодинокі випадки, коли в селі банкомати в принципі відсутні і навряд чи скоро з’являться); неможливість самостійно зняти кошти в будь-який момент для оплати актуальних потреб; потреба раз на місяць їхати до найближчого банкомату (добре, якщо в межах одного населеного пункту, часто – в інший) або просити зняти кошти родичів чи знайомих, - це неповний перелік проблем, з якими стикаються пенсіонери.


Зважаючи на те, що поштові відділення знаходяться майже у кожному населеному пункті, а листоноші обслуговують мешканців усіх, без виключення, сіл, селищ, хуторів (навіть найвіддаленіших), можливості пошти доставити та виплатити пенсію на порядок вищі за будь-який банк.


Банківська мережа останніми роками невпинно скорочувалась, лише за останній рік банківських відділень стало майже на тисячу менше, а вся банківська система скоротилась до 8,5 тис. офісів. Натомість Укрпошта зберегла унікальну мережу з понад 11-ма тис. відділень.


І головне: похилий вік, наявність захворювань (чи інвалідності) часто роблять процес отримання пенсії надзвичайно складним навіть поза межам власного дому, а послуги листоноші – не просто зручними й корисними, а й вкрай необхідними. Адже листоноша не тільки принесе кошти додому, передасть пенсію «з рук в руки», а й прийме оплату за комунальні послуги, щоб не виникало заборгованості, може продати за соціальними цінами товари першої необхідності…


Тож, якщо є необхідність або просто бажання отримувати пенсію чи соціальну допомогу, які ми теж виплачуємо в Укрпошті, або отримати субсидію, сплатити за комунальні чи інші платежі за вигідними тарифами, необхідно зробити наступне:


- особисто звернутись до управління Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення пенсії та відповідними документами.


У заяві необхідно зазначити: «виплату пенсії (соціальної допомоги) прошу проводити через пошту».

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