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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Понеділок, 30 грудня 2019, 16:00

За дорученням Прем`єр-міністра України від 11 грудня № 44205/1/1-19 на Бахмаччині тривають позапланові перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей, під час яких відпрацьовуються дії у разі виникнення надзвичайної подій.



У період з 23 грудня по 24 грудня поточного року працівниками Бахмацького РВ УДСНС України у Чернігівські області були проведені позапланові перевірки протипожежного стану об’єктів з масовим перебуванням людей, а саме: гуртожитку КВП «Комунальник» в м. Бахмач, Курінського стаціонарного відділення Бахмацького районного територіального центру обслуговування (надання соціальних послуг), Краснянського стаціонарного відділення Бахмацького районного територіального центру обслуговування (надання соціальних послуг), Митченківського стаціонарного відділення Бахмацького районного територіального центру обслуговування (надання соціальних послуг), Фастівецького стаціонарного відділення Бахмацького районного територіального центру обслуговування (надання соціальних послуг),



Під час перевірок рятувальники довели основні вимоги правил пожежної та техногенної безпеки, зокрема щодо утримання в належному стані евакуаційних шляхів і виходів, електромереж, протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу тощо.



Андрій ЛЯХ,

начальник Бахмацького РВ УДСНС України у Чернігівській