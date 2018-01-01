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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Субота, 11 січня 2020, 11:35

Не дивлячись на невтішну статистику, щодо виникнення пожеж у житловому секторі, рятувальники закликають мешканців району дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, а саме:



· слідкуйте за станом та справністю електромережі та електроустановок;

· у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими електроприлади тощо;

· не залишайте дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

· намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

· обмежте паління в приміщеннях осель;

· подбайте про належний стан опалення в помешканні та не використовуйте саморобні та несправні обігрівачі.



У разі виникнення пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення!



Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Пам’ятайте, що загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками.



Андрій ЛЯХ, начальник Бахмацького РВ УДСНС України у Чернігівській області