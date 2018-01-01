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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 17 січня 2020, 12:18

Протягом 2019 року інспектором Бахмацької рибоохоронної дільниці Чернігівського рибоохоронного патруля на підконтрольній території, в тому числі і Бахмацького району, зафіксовано 117 порушень Правил рибальства. Зокрема, викрито 69 грубих порушень за ч. 4 ст. 85 КУпАП (рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову), в тому числі одне з ознаками кримінальних правопорушень. Також складено 34 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства) та один - за ст. 88 – 1 КУпАП (порушення порядку придбання, збуту водних біоресурсів). Крім цього, складено 13 актів виявлення безгосподарного майна, згідно яких з водойм вилучено 67 кг водних біоресурсів та 88 од. заборонених знарядь лову.



«Всього у порушників на підконтрольній території у 2019 році вилучено 248 кг незаконно добутих водних біоресурсів та 191 од. заборонених знарядь лову. Накладено штрафів (за постановами судів та рибоохорони) на суму 2 830 грн. Загальна сума збитків, завданих рибному господарству, склала 72 930 грн.», - зазначив провідний державний інспектор Бахмацької рибоохоронної дільниці Управління Держрибагентства у Чернігівській області Олександр Іванько.



Для прикладу, сьомого листопада на озері поблизу с. Мости Бахмацького району викрито мешканця м. Бахмач із забороненими знаряддями лову. Порушник за допомогою 2 од. сіток виловив понад 2 кг риби: плітка – 19 екз. та окунь – 5 екз. Збитки, завдані рибному господарству, склали 1 700 грн. На порушника складений адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали направлені до Бахмацького районного суду для притягнення винної особи до відповідальності.



Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує, що з 1 листопада діє заборона на лов риби на зимувальних ямах. З початку дії заборони рибпатрульними на підконтрольній території зафіксовано один факт порушення даної заборони. Порушник сплатив до державного бюджету 100 грн.



Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства чи збуту водних біоресурсів прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля Чернігівщини (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57 (цілодобово).