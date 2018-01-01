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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 08:36

За дорученням Премєр-міністра України від 11 грудня № 44205/1/1-19 на Бахмаччині тривають позапланові перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей, під час яких відпрацьовуються дії у разі виникнення надзвичайної подій.



В період з 13 та 14 січня 2020 року були проведені перевірки додержання (виконання) вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Батуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Григора Орлика Батуринської міської ради Бахмацького району Чернігівської області (Чернігівська область, Бахмацький район, місто Батурин, вулиця В.Ющенка, 47-В), Комунального закладу «Батуринської спеціальної школи» Чернігівської обласної ради (Чернігівська область Бахмацький район, місто Батурин, вулиця Партизанська, 1), Батуринського дошкільного навчального закладу «Віночок» (ясла-садка) Батуринської міської ради Бахмацького району Чернігівської області (Чернігівська область, Бахмацький район, місто Батурин, вулиця ім. В. Ющенка, 47), Матіївського дошкільного навчального закладу «Лісова казка» (ясла-садок) Батуринської міської ради Бахмацького району Чернігівської області (Чернігівська область, Бахмацький район, село Матіївка, вулиця Центральна, 2), Обмачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів - дошкільного навчального закладу» Бахмацької районної ради Чернігівської області (Чернігівська область, Бахмацький район, село Обмачів, вулиця Л. Українки, 75), Пальчиківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів - дошкільного навчального закладу» Бахмацької районної ради Чернігівської області (Чернігівська область, Бахмацький район, село Пальчики, вулиця Шкільна, 1), а протягом 15 та 16 січня 2020 року були проведені перевірки додержання (виконання) вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки автостанції Батуринської міської ради (Чернігівська область, Бахмацький район, місто Батурин, вул. Кооперативна, 9), Городищенського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів - дошкільного навчального закладу» Батуринської міської ради Бахмацького району Чернігівської області (Чернігівська область, Бахмацький район, село Городище, вулиця Шевченка, 2), Красненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів - дошкільного навчального закладу» Бахмацької районної ради Чернігівської області (Чернігівська область, Бахмацький район, село Красне, вулиця Шкільна, 1), Митченківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів - дошкільного навчального закладу» Бахмацької районної ради Чернігівської області (Чернігівська область, Бахмацький район, село Митченки, вулиця Центральна, 31 А).



Під час перевірок рятувальники довели основні вимоги правил пожежної та техногенної безпеки, зокрема щодо утримання в належному стані евакуаційних шляхів і виходів, електромереж, протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу тощо. Крім того, надзвичайники з персоналом, дошкільнятами та учнями закладів освіти провели профілактичні інструктажі й лекційні заняття, а також практично відпрацювали порядок дій по евакуації з приміщень у разі виникнення надзвичайної події.



За інформацією служби «101»