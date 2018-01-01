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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 09:07

Бахмацький районний відділ У ДСНС України у Чернігівській області закликає громадян не виходити на тонку кригу на ставках, річках та інших водоймах. Адже необдумана та необережна поведінка загрожує вашому життю.



Отже, що робити, якщо ви провалилися в холодну воду:



- не піддавайтесь паніці, не кричіть, якщо поруч нікого немає - ви тільки даремно витратите сили, не робіть різких рухів, стабілізуйте подих, уникайте занурення з головою;

- розкиньте руки в сторони й постарайтеся зачепитися за крайку льоду, додавши тілу горизонтальне положення по напрямку плину;

- спробуйте обережно налягти грудьми на край льоду й закинути одну, а потім й іншу ногу на лід;

- вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли, де міцність льоду вже відома, повільно повзіть до берега.



Враховуючи високу ймовірність нещасних випадків на льоду, Бахмацький районний відділ УДСНС України у Чернігівській області звертається до громадян України утримуватись в такі дні від виходу на тонкий лід, який утворився на маленьких озерах та затоках річок, і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід пам’ятати, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду.



Андрій ЛЯХ,

начальник Бахмацького РВ У ДСНС

України у Чернігівській області