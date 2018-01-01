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Служба 101 інформує!

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 31 січня 2020, 08:40

Бахмацький районний відділ У ДСНС України у Чернігівській області інформує, що з метою запобігання виникнення пожеж звертається до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування обігрівальними приладами.


Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід:


- перед увімкненням обігрівального пристрою потрібно переконатись, що він не має механічних пошкоджень;
- не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перенавантаження;
- не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів;
- не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач для сушки одягу;
- не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку.


Під час експлуатації пічного опалення забороняється:


- залишати печі без нагляду або доручати нагляд за ними дітям;
- користуватися печами, які мають тріщини;
- розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
- зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев`яній підлозі або горючій підставці;
- застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини.


Пам’ятайте, що виконання цих рекомендацій стане гарантією безпеки для вас та ваших близьких. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером “101”.


Андрій ЛЯХ, начальник Бахмацького
РВ УДСНС України у Чернігівській області

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