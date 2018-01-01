/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 31 січня 2020, 08:40

Бахмацький районний відділ У ДСНС України у Чернігівській області інформує, що з метою запобігання виникнення пожеж звертається до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування обігрівальними приладами.



Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід:



- перед увімкненням обігрівального пристрою потрібно переконатись, що він не має механічних пошкоджень;

- не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перенавантаження;

- не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів;

- не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач для сушки одягу;

- не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку.



Під час експлуатації пічного опалення забороняється:



- залишати печі без нагляду або доручати нагляд за ними дітям;

- користуватися печами, які мають тріщини;

- розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

- зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев`яній підлозі або горючій підставці;

- застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини.



Пам’ятайте, що виконання цих рекомендацій стане гарантією безпеки для вас та ваших близьких. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером “101”.



Андрій ЛЯХ, начальник Бахмацького

РВ УДСНС України у Чернігівській області