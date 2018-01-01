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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 31 січня 2020, 11:00

Усе більшого попиту в сучасних умовах набирають безготівкові платежі, розрахунки карткою в магазинах, сплата комунальних послуг онлайн; почастішали й випадки переведення пенсії на карткові рахунки. Проте для пенсіонерів цей процес частіше викликає більше складнощів, ніж зручностей.



Чи обов’язково пенсіонеру переходити на банківське обслуговування, чи можна продовжити отримувати пенсію на пошті, - коментує Директор філії Чернігівська дирекція Дорошенко О.М..



На сьогоднішній день майже 40% пенсіонерів отримують пенсію через Укрпошту (близько 4 млн), на Чернігівщині їх – 139,0 тисяч. Не дивно, що останнім часом почастішали звернення із проханням прокоментувати, чи можна продовжувати отримувати пенсію на пошті. Адже безумовні плюси банківського обслуговування для людей похилого віку (особливо тих, хто проживає у сільській місцевості) перетворюються на великі проблеми. Необхідність не тільки оформити власне картку, а й періодично проходити обов’язкову ідентифікацію у банку; складнощі із доступністю до банкоматів (непоодинокі випадки, коли в селі банкомати в принципі відсутні і навряд чи скоро з’являться); неможливість самостійно зняти кошти в будь-який момент для оплати актуальних потреб; потреба раз на місяць їхати до найближчого банкомату (добре, якщо в межах одного населеного пункту, часто – в інший) або просити зняти кошти родичів чи знайомих, - це неповний перелік проблем, з якими стикаються пенсіонери.



Зважаючи на те, що поштові відділення знаходяться майже у кожному населеному пункті, а листоноші обслуговують мешканців усіх без виключення сіл, селищ, хуторів (навіть найвіддаленіших), можливості пошти доставити та виплатити пенсію на порядок вищі за будь-який банк.



Банківська мережа останніми роками невпинно скорочувалась, лише за останній рік банківських відділень стало майже на тисячу менше, а вся банківська система скоротилась до 8,5 тис. офісів. Натомість Укрпошта зберегла унікальну мережу з понад 11-ма тис. відділень.



І головне: похилий вік, наявність захворювань (чи інвалідності) часто роблять процес отримання пенсії надзвичайно складним навіть поза межам власного дому, а послуги листоноші – не просто зручними й корисними, а й вкрай необхідними. Адже листоноша не тільки принесе кошти додому, передасть пенсію «з рук в руки», а й прийме оплату за комунальні послуги, щоб не виникало заборгованості, може продати за соціальними цінами товари першої необхідності…



Тож, якщо є необхідність або просто бажання отримувати пенсію чи соціальну допомогу, які ми теж виплачуємо в Укрпошті, або отримати субсидію, сплатити за комунальні чи інші платежі за вигідними тарифами, необхідно зробити наступне:



- особисто звернутись до управління Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення пенсії та відповідними документами.



У заяві необхідно зазначити: «виплату пенсії (соціальної допомоги) прошу проводити через пошту».



Якщо пенсіонер вже отримує пенсію у банку, проте хоче отримувати її через Укрпошту, він також може звернутись із відповідною заявою до територіального управління того державного органу, в якому вона була оформлена, і подати заяву про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання.