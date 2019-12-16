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Головна Категорії статей Офіційно Дав хабар поліцейським - пішов до суду

Дав хабар поліцейським - пішов до суду

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 07 лютого 2020, 09:19

Під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція надання та надання неправомірної вигоди службовій особі за невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища).


Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2019, о 00 год. 36 хв., екіпажем патрульної поліції по проспекту Миру в м. Чернігові було зупинено автомобіль марки “ВАЗ 21144” у зв’язку з явним порушенням Правил дорожнього руху України. При встановленні особи порушника виявлено, що останній перебував у стані алкогольного сп’яніння.


Тоді обвинувачений захотів «вирішити справу на місці», запропонувавши співробітникам поліції хабар у сумі 600 гривень за не складання у відношенні нього протоколу про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Гроші чоловік поклав у салоні службового авто. Патрульні не тільки відмовились від неправомірної вигоди, а ще й повідомили про те, що сталось по каналу зв’язку «102».


Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до суду для розгляду справи по суті. У разі визнання чоловіка винним, йому може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк до 4 років.


За інформацією Чернігівської місцевої прокуратури

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