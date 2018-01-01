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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 07 лютого 2020, 11:45

Зі шкіл і дитсадочків останні два роки продовжують зникати медсестри. Одні йдуть самі, більшість – скорочують через «медреформу».



Як інформує чернігівський портал val.ua з початку цього року ще 11 шкіл Чернігова залишилися без медсестер. У Луцьку планують скоротити 34 медичні сестри дитячої поліклініки, які надають послуги в школах. В Одесі медсестер не фінансуватимуть через міський відділ охорони здоров’я. Чи залишаться українські школи і садочки без медпрацівників?



Ось що написав народний депутат з фракції «Батьківщина», перший заступник голови Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Валерій Дубіль в своєму блозі для видання «КиевVласть» .



Далі наводимо повний текст допису, де політик роз’яснує, чому це відбувається і чи є вихід із ситуації, що склалася:



- Вся справа у фінансуванні. До реформи медсестер у навчальних закладах утримували за рахунок медичної субвенції, вони рахувалися за медзакладами (працювали у структурі міських або районних дитячих лікарень або їхніх поліклінічних відділень). Їх фінансувало Міністерство охорони здоров’я.



Зараз деякі медзаклади ще отримують субвенцію, з якої виплачують зарплати шкільним медсестрам.



З 1 квітня субвенції вже не буде. Саме з цієї дати вся медицина фінансуватимуться через Національну службу здоров’я України. Але НСЗУ не платитиме медичним працівникам у навчальних закладах, бо за медичне супроводження дітей в режимі 24/7 вже заплачено за деклараціями сімейним лікарям. Оплату медпрацівників у школах “реформатори” - представники колишньої влади порахували як подвійне фінансування і прийняли новий порядок фінансування.



Медсестри у школах Чернігова залишаться. Принаймні таку заяву публічно зробив чернігівський міський голова Владислав Атрошенко сьогодні, 30 січня, на засіданні 50-ї сесії Чернігівської міської ради 7-го скликання у відповідь на один із депутатських запитів.



За словами міського голови, у майбутньому медичні сестри, які працюватимуть у школах, будуть у штаті управління освіти міської ради. Раніше зарплата їм виплачувалася за рахунок державної медичної субвенції. Але тепер, коли субвенція на них більше не розповсюджується, ці витрати ляжуть на міський бюджет.



Як відомо, освітня субвенція призначається державою тільки на зарплати педагогічних працівників, а весь технічний персонал шкіл утримується коштом територіальної громади. Аби залишити медсестер, з міського бюджету додатково необхідно буде спрямувати орієнтовно 3 млн грн.



Разом з тим, на думку Владислава Атрошенка, таке рішення більш політичне, ніж раціональне. Адже фактично шкільні медсестри реальної фахової медичної допомоги надавати не будуть, бо, зокрема, не мають права давати дитині жодні ліки.



«Це рішення буде прийняте, щоб не збурювати батьків та вчителів. Фактично для того, щоб директор і вчителі не відчували відповідальності», - зауважив він.



Міський голова Чернігова нагадав, що в розвинених і більш заможних європейських країнах - до прикладу, в Німеччині чи Австрії - в школах медичних сестер немає.



Вони вважають, що необхідність у цьому відсутня. Першу медичну допомогу учням у цих країнах надають або вчителі, або, за потреби, викликають «швидку», яка вже діє фахово.



На основі матеріалів з порталу val.ua



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