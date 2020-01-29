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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 14 лютого 2020, 15:02

Стрільницька сільська рада оприлюднює рішення від 29 січня 2020 року 40 сесії сільської ради «Про затвердження ставок орендної плати за землю територіальної громади села Стрільники»:



УКРАЇНА

СТРІЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БАХМАЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(сорокова сесія сьомого скликання)

29 січня 2020 року

Про затвердження ставок орендної плати за землю територіальної громади села Стільники

З метою упорядкування розрахунків орендної плати за землю, керуючись Наказом Державного Комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» Земельним Кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Податковим кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:

1. Затвердити ставки орендної плати за землю в залежності від видів цільового призначення земель (додаток 1).

2. Дане рішення набирає чинності з моменту публікації у засобах масової інформації.

З. Визнати таким, що втратило чинність рішення З 4-ї сесії Стрільницької сільської ради сьомого скликання від 08 квітня 2019 року «Про затвердження ставок орендної плати за землю».

Сільський голова С.І. Дзюба



Повідомляємо, що аналіз регуляторного впливу, висновок та додаток 1 до рішення 40-ї сесії Стрільницької сільської ради сьомого скликання від 29 січня 2020 року «Про затвердження ставок орендної плати за землю територіальної громади села Стрільники» розміщені на офіційному вебсайті Бахмацької районної ради за посиланням bhrr.gov.ua.



Сільський голова С.І. Дзюба