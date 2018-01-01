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Рейдове відпрацювання
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 10:25
З початку поточного року на території району виникло 3 пожежі.
Для попередження виникнення пожеж в житловому секторі громадян працівниками Бахмацького РВ У ДСНС України у Чернігівській області було проведено рейдове відпрацювання помешкань непрацюючого населення, пенсіонерів, інвалідів, багатодітних і неблагополучних родин на території району. При рейдовому відпрацювання були доведені під підпис протипожежні інструктажі з врученням відповідних пам’яток та здійснено огляди протипожежного стану приладів опалення, а також був доведений порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Андрій ЛЯХ,
начальник Бахмацького РВ У ДСНС
України у Чернігівській області
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