/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 10:25

З початку поточного року на території району виникло 3 пожежі.



Для попередження виникнення пожеж в житловому секторі громадян працівниками Бахмацького РВ У ДСНС України у Чернігівській області було проведено рейдове відпрацювання помешкань непрацюючого населення, пенсіонерів, інвалідів, багатодітних і неблагополучних родин на території району. При рейдовому відпрацювання були доведені під підпис протипожежні інструктажі з врученням відповідних пам’яток та здійснено огляди протипожежного стану приладів опалення, а також був доведений порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Андрій ЛЯХ,

начальник Бахмацького РВ У ДСНС

України у Чернігівській області