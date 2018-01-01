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Зривати та продавати проліски — не можна!

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 06 березня 2020, 08:21

 

 

 

Стартувала Всеукраїнська екологічна акція «Первоцвіт», що проводиться на Чернігівщині з метою попередження випадків незаконного збирання, транспортування та продажу рідкісних ранньоквітучих рослин.


При виявленні порушень природоохоронного законодавства в частині незаконного збору, заготівлі рідкісних та зникаючих квітучих рослин інспектори складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення та передаватимуть їх до суду. Не оминуть відповідальності й торговці первоцвітами.


Державна екологічна інспекція у Чернігівській області інформує, що відповідно до ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення на порушників порядку придбання, збуту або ж розповсюдження об’єктів рослинного світу чекатиме штраф у розмірі від 510 до 1700 гривень з подальшою конфіскацією рослин. Якщо ж об’єктом порушення стануть рослини, які перебували в межах територій природно-заповідного фонду, або занесені до Червоної книги України, розмір штрафних санкцій значно зросте і становитиме від 1700 до 3655 гривень.


Незаконне збирання рослин у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду каратиметься штрафом від 153 до 408 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів (ст.91 КУпАП).

За інформацією
Державної екологічної інспекції у Чернігівській області

 

 

 

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