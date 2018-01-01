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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 13 березня 2020, 08:32

Бахмацький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав призивну компанію весняного призову 2020 року.



Відповідно до статей 15, 16, 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році, на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Громадяни призовного віку в добровільному порядку можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на умовах, передбачених частиною першою статті 20 цього Закону, та в порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби громадянами України. При цьому в зону військових дій строковиків не відправляють. Для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях України, термін служби складе до 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста), – до 12 місяців.



Законом України про військову службу, призовникам належить разова матеріальна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів. Крім того, рішенням 49 сесії Бахмацької міської ради 7 скликання 20 грудня 2018 року було затверджено «Програму популяризації військової служби в місті Бахмачі», в якій передбачена одноразова грошова матеріальна допомога особам, які призвані Бахмацьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на військову службу за контрактом та на строкову військову службу у розмірі – 5000 грн, аналогічні програми діють і по сільських селищних радах. За всіма працівниками, призваними на строкову військову службу, на весь період служби зберігається місце роботи, посада і виплачується середній заробіток.



Аналіз проведення осіннього 2019 року призову показує безвідповідальне ставлення юнаків призовного віку до проходження військової служби у ЗСУ.



Було складено 38 адміністративні протоколи та відкрито три кримінальні провадження за ст.335 КК України за ухилення від призову на строкову військову службу, що карається обмеженням волі на строк до трьох років.



Для уникнення непорозуміння та попередження адміністративних правопорушень просимо громадян призовного віку надати до Бахмацького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки документи, підтверджуючи право на відстрочку.



Звертаємо увагу, згідно Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову (до 01 квітня 2020 року), визначеного Указом Президента України.



Строкова військова служба – конституційний обов’язок кожного громадянина України!