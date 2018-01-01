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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 20 березня 2020, 09:03

З метою забезпечення охорони та сприятливих умов для нересту і збереження місць природного відтворення (нерестовищ) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах, наказом Чернігівського рибоохоронного патруля від 10.03.2020 № 38 - од:



ЗАБОРОНЕНО:



1) Аматорське і спортивне рибальство в підконтрольних рибогосподарських водних об’єктах та пересування на ділянках, оголошених нерестовищами в період нересту - всіх плавучих засобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів



з 25 березня до 24 травня (включно) -р. Дніпро від м. Лоїв до с. Нижні Жари, Республіки Білорусь, р. Сож від населеного пункту Яриловицький Скиток до гирла річки;



з 1 квітня до 9 червня (включно) - у всіх водосховищах;



з 1 квітня до 20 травня (включно) - у всіх інших річках в кореневих водах;



з 1 квітня до 29 червня (включно) – у придатковій системі водойм.



з 25 березня до 30 червня (включно) - лов раків у водоймах, що підконтрольні управлінню в період виношування ікри, личинок і першої линьки.



2) проводити у рибогосподарських водних об’єктах та в прибережних захисних смугах видобуток гравію і піщано - ракушкової суміші, будівельні, днопоглиблювальні, вибухові, бурові, інші види гідромеханізованих робіт.



Крім того, згідно норм ст. 39 Закону України «Про тваринний світ» у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).



ДОЗВОЛЕНО:



Аматорське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега в місцях (згідно координат):



річка Десна:

в межах населеного пункту Камінь Новгород - Сіверського району, по правому берегу (від 52.292515, 33.367779 до 52.276342, 33.361041);

в межах населеного пункту Пушкарі Новгород - Сіверського району, по правому берегу (від 52.202233, 33.305131 до 52.195248, 33.303929);

в межах населеного пункту Дробишів Новгород - Сіверського району, по правому берегу (від 51.953939, 33.344136 до 51.947742, 33.318601);

в межах населеного пункту Путивськ Новгород - Сіверського району, по правому берегу (від 51.942966, 33.279634 до 51.938626, 33.271223);

в межах населеного пункту Араповичі Новгород - Сіверського району, по правому берегу (від 51.947779, 33.317674 до 51.944419, 33.305958);

в районі м. Новгород - Сіверський, від пристані проти течії 1,5 км по правому берегу (від 52.015049, 33.258535 до 52.027422, 33.255885);

в районі м. Новгород - Сіверський, від рятувальної станції вниз за течією до понтонного мосту (від 52.011236, 33.286891 до 52.002914, 33.317844);

в межах населеного пункту Мезин Коропського району, по правому берегу (від 51.839953, 33.097002 до 51.815047, 33.074042);

в межах населеного пункту Деснянське Коропського району, по правому берегу (від 51.805562, 33.070970 до 51.779457, 33.073158);

в межах населеного пункту Радичів Коропського району, по правому берегу (від 51.756445, 33.077889 до 51.741060, 33.094626);

в межах населеного пункту Вишеньки Коропського району, по правому берегу (від 51.645235, 33.081238 до 51.633382, 33.051541);

в межах населеного пункту Черешеньки Коропського району, по правому берегу (від 51.628458, 33.039379 до 51.621264, 33.028693);

в межах населеного пункту Оболоння Коропського району, по правому берегу (від 51.613487, 32.948848 до 51.609729, 32.904645);

в межах населеного пункту Воловиця Борзнянського району, по лівому берегу (від 51.364673, 32.040860 до 51.360144, 32.053005);

в межах населеного пункту Змітнів Сосницького району, по правому берегу (від 51.573338, 32.730532 до 51.575524, 32.710619);

в межах населеного пункту Спаське Сосницького району, по правому берегу (від 51.560623, 32.646385 до 51.551683, 32.601796);

від автомобільного мосту поблизу населеного пункту Велике Устя Сосницького району, вгору та вниз 500 м (від 51.450299, 32.529500 до 51.453172, 32.515767);

в межах населеного пункту Бутівка Сосницького району, по лівому берегу (від 51.446581, 32.484248 до 51.451501, 32.476738);

в межах населеного пункту Макошине Менського району, по правому берегу (від 51.452891, 32.349966 до 51.459736, 32.311771);

від паромної переправи поблизу населеного пункту Куковичі Менського району, по правому берегу верх та вниз по 500 м. (від 51.450444, 32.25834 до 51.441523, 32.258164);

в районі населеного пункту Максаки Менського району, по правому берегу від паромної переправи вгору та вниз по 500 м (від 51.415229, 32.188099 до 51.423938, 32.184945);

в межах населеного пункту Гориця Менського району, по правому берегу (від 51.514251, 31.670304 до 51.517108, 31.650949);

в межах населеного пункту Ушня Менського району, по правому берегу (від 51.403251, 32.084255 до 51.399930, 32.051682);

в межах баз відпочинку поблизу населеного пункту Салтикова Дівиця Куликівського району (від 51.410160, 31.793885до 51.418457, 31.784143);

в межах баз відпочинку поблизу населеного пункту Кладьківка Куликівського району (від 51.352523, 31.960998 до 51.360482, 31.935764);

між населеними пунктами Ковчин та Авдіївка Куликівського району (від 51.464268, 31.706789 до 51.475174, 31.703442);

в межах населеного пункту Боромики Чернігівського району, по правому берегу (від 51.528382, 31.622575 до 51.524616, 31.590088);

від насосної станції в районі населеного пункту Вознесенське Чернігівського району, за течією 1 км. (від 51.513975, 31.449187 до 51.507285, 31.448779);

в районі м. Чернігова по правому берегу від човнової станції до автомобільного мосту (від 51.509182, 31.355784 до 51.457896, 31.301367);

від виходу Жавинської затоки Чернігівського району, по правому і лівому берегу за течією 1 км (від 51.424270, 31.284581 до 51.415545, 31.281405);

від Шестовицького кар’єра Чернігівського району, по правому берегу за течією 1 км (від 51.392571, 31.216097 до 51.386678, 31.215367);

в межах баз відпочинку поблизу населеного пункту Ладинка Чернігівського району (від 51.296449, 31.129967 до 51.287669, 31.103596);

від затоки в районі населеного пункту Надинівка Чернігівського району, за течією 1 км (від 51.215549,

31.043364 до 51.207268, 31.045467);

в межах населеного пункту Максим Козелецького району, по правому берегу (від 51.192127, 30.953800 до 51.187607, 30.937320);

в межах населеного пункту Соколівка Козелецького району по правому берегу (від 51.169310, 30.925385 до 51.141154, 30.929376);

по правому берегу від Моровської затоки вниз до високовольтної мережі поблизу населеного пункту Моровськ Козелецького району (від 51.083570, 30.900676 до 51.071883, 30.872266);

в межах м. Остер Козелецького району, по лівому берегу (від 50.971355, 30.886136 до 50.931912, 30.846145);

нижче Виповзянської затоки, від високовольтної мережі через р. Десну до Євминської затоки Козелецького району, по правому берегу (від 50.908845, 30.814809 до 50.873232, 30.796704);



річка Дніпро:

від населеного пункту Кам’янка Ріпкинського району, 1,5 км за течією (від 51.920586, 30.826913 до 51.910182, 30.814146);

від затоки в районі населеного пункту Радуль Ріпкинського району, 1 км за течією (від 51.829261, 30.696094 до 51.822923, 30.687168);

від затоки в районі населеного пункту Миси Ріпкинського району, за течією 1 км (від 51.650413, 30.582712 до 51.642583, 30.576532);

в районі населеного пункту Любеч Ріпкинського району, від Любецького затону за течією 1,5 км по лівому берегу (від 51.714537, 30.628374 до 51.706851, 30.611680);

в районі населеного пункту Неданчичі Ріпкинського району, по лівому берегу від бази «Дніпро» до виходу затону “Якір” та затон “Якір” (від 51.558330, 30.604562 до 51.503565, 30.584645);

від залізнодорожнього мосту в районі населеного пункту Неданчичі Ріпкинського району, до входу в урочище «Річище» (від 51.499679, 30.587517 до 51.472419, 30.615069);

в районі населеного пункту Мньов Чернігівського району (від 51.449612, 30.646811 до 51.437058, 30.656947);

інші водні об’єкти:



р. Стрижень, з водосховищами у межах м. Чернігова (від 51.558046, 31.275133 до 51.486509, 31.316332);

р. Снов в межах населеного пункту Нові Боровичі Сновського району, по правому берегу (від 51.948516, 31.875303 до 51.919587, 31.877985);

р. Снов в м. Сновськ, по лівому берегу (від 51.841641, 31.924731 до 51.812916, 31.899626);

р. Снов в межах населеного пункту Нові Млини Сновського району, по лівому берегу (від 51.771082, 31.838150 до 51.765916, 31.809332);

р. Снов в межах населеного пункту Седнів Чернігівського району, по правому берегу (від 51.652661, 31.595568 до 51.626133, 31.585097);

р. Снов в межах населеного пункту Кобилянка Чернігівського району, по правому берегу (від 51.573591, 31.547031 до 51.562573, 31.549155);

р. Убідь в межах населеного пункту Сосниця Сосницького району, по правому берегу (від 51.547921, 32.503506 до 51.513721, 32.540714);

р. Сейм в межах населеного пункту Батурин Бахмацького району, по лівому берегу (від 51.335289, 32.914753 до 51.362360, 32.873468);

р. Сейм в межах населеного пункту Кербутівка Борзнянського району, по лівому берегу (від 51.422481, 32.739732 до 51.428688, 32.727029);

р. Сейм в межах населеного пункту Обмачів Бахмацького району, по лівому берегу (від 51.375459, 32.840648 до 51.386119, 32.808504);

р. Ревна у м. Семенівка (від 52.138684, 32.555511 до 52.174859, 32.639153);

р. Удай у м. Прилуки (від 50.599518, 32.444585 до 50.611283, 32.331932);

р. Остер у м. Ніжин (від 51.049166, 31.802610 до 51.058418, 31.922344);

р. Остер від населеного пункту Козелець до м. Остер Козелецького району (від 50.895313, 31.125769 до 50.935248, 30.868620);

р. Бреч та інщі водні об’єкти в межах м. Корюківка;

водосховище № 2 площею 68,2 га Варвинської селищної ради Варвинського району;

ставок в урочищі «Борсуківка», площею 8,1 га Озерянської сільської ради Варвинського району;

ставок площею 8,3 га на території Остапівської сільської ради Варвинського району;

ставок в урочищі «Парк» Талалаївської селищної ради Талалаївського району;

ставок «Міський» Ічнянської міської ради;

ставок в урочищі «Йоновщина» Парафіївської селищної ради Ічнянського району;

на дамбі ставу в урочищі «Тростянецька балка» Срібнянського району;

в урочищі “Замглай” Ріпкинського району.

Чернігівським рибоохоронним патрулем розроблена інтерактивна карта місць, відкритих для аматорського рибальства однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега в межах Чернігівської області, якою можна скористатися за посиланням https://goo.gl/1Dcbns.



За порушення правил рибальства під час нересту передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення Правил рибальства, в тому числі і за пересування плавзасобів на ділянках, оголошених нерестовищами, передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 грн, на посадових осіб від 170 до 510 грн.



За грубе порушення правил рибальства (за рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел тощо) передбачено штраф від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, на посадових осіб 510 до 850 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.



Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення передбачена також кримінальна відповідальність - штраф від 1 700 до 6 800 грн або позбавлення волі строком до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів лову, та незаконно добутих водних біоресурсів.



Крім штрафу за незаконний вилов водних біоресурсів, відповідно до кошторису для обчислення розміру відшкодування, заподіяного внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1209, правопорушник змушений буде відшкодувати збитки за кожну виловлену рибину, незалежно від її розміру та ваги. Наприклад, за одну особину карася сріблястого, окуня, йоржа звичайного, верховодки (уклія), в’юна компенсація становить - 17 грн, підуста, плоскирки (густери) – 34 грн., краснопірки – 68 грн, клепця, синця, плітки – 85 грн, лина - 119 грн, ляща – 170 грн, в’язя, чехоні – 136 грн, амура білого, товстолоба, білизни (жереха) – 255 грн, щуки – 340 грн, сома – 425 грн, судака- 510 грн та рака - 25,5 грн.



Заборонено виловлювати види водних біоресурсів, які занесені до Червоної книги України (стерлядь прісноводна, мінога українська, ялець звичайний, рибець малий, марена дніпровська, карась золотий, минь річковий, йорж носар, бистрянка російська тощо).



Якщо ви стали свідком порушення природоохоронного законодавства, просимо повідомити про це Чернігівський рибоохоронний патруль за вказаними номерами «гарячої» лінії»: (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57.



Олександр Іванько,

Провідний державний інспектор Чернігівського рибоохоронного патруля