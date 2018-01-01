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Про запровадження карантинних заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної інфекції COVID-19
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 20 березня 2020, 11:09
З метою запобігання занесенню та поширенню на території району випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (2019-nCoV), запроваджено наступні заходи:
- з 12 березня до 3 квітня 2020 року заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами;
- з 17 березня до 3 квітня 2020 року заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.
- з 17 березня до 3 квітня 2020 року припинено здійснення регулярних пасажирських перевезень на приміських маршрутах.
Суб’єкти господарювання, які визначені постановою КМУ від 16 березня 2020 року № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211», поінформовані про необхідність неухильного дотримання її вимог.
Для забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту з районного матеріального резерву виділено 40 комплектів противоепідемічного одягу. З районного бюджету виділено та використано додаткові кошти в сумі понад 90 тис. грн з метою придбання засобів індивідуального захисту та деззахисту для КНП «Бахмацька центральна районна лікарня».
У медичних закладах району введено «масочний режим», заборонено відвідування пацієнтів у стаціонарах та в’їзд приватного транспорту на територію ЦРЛ, крім окремих випадків, що стосуються транспортування тяжкохворих. Працівники медичних закладів та соцпрацівники району забезпечені дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту. З медичними працівниками проведені заняття, інструктажі щодо алгоритму дій при зверненнях осіб з підозрою на захворювання COVID-19.
Розпочато перепрофілювання терапевтичного відділення ЦРЛ в інфекційне кількістю 25 ліжко-місць. Наразі в інфекційному боксі може перебувати 2 пацієнти, в реанімації – 6. У медичному закладі наявні 3 апарати штучної вентиляції легень та 2 наркозно–дихальні, які теж можуть застосовуватися для штучної вентиляції легень. Замовлено тести для діагностики коронавірусу.
На особливому контролі перебувають відділення стаціонарного догляду районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у селах Красне, Курінь, Митченки та Фастівці, які забезпечені в достатній кількості лікарськими та дезінфекційними засобами. Заборонено доступ сторонніх осіб до цих відділень.
Працівники управління соціального захисту населення райдержадміністрації надають відповідні послуги дистанційно, за телефонами.
На офіційному вебсайті райдержадміністрації, у медичних закладах та адміністративних приміщеннях району розміщені інформаційні матеріали щодо симптомів і профілактичних заходів з протидії поширення COVID-19.
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