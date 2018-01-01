/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 20 березня 2020, 11:30

Для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, загибелі або нанесення шкоди життю та здоров’ю людей, статтею 53 Кодексу цивільного захисту України встановлено вимогу щодо обов’язкового улаштування на всіх об’єктах підвищеної небезпеки систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.



Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення це системи, у яких суміщено автоматичні процеси виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій, спостереження та оброблення інформації щодо поточного стану об’єктів та будівель, інженерних споруд, мереж, розташованих на територіях з ризиком прояву небезпечних процесів, оперативне надання фактичної та прогнозованої інформації, а також оповіщення працівників та керівника об’єкта, відповідальних за стан техногенної безпеки, посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та населення.



У якості джерел первинної інформації для систем, як правило, використовують технологічні датчики, сигналізатори промислової автоматики, що входять до складу систем протиаварійного захисту та автоматизованих систем керування технологічними процесами.



Первинною (вихідною) інформацією для виявлення системою ознак загрози виникнення надзвичайних ситуацій та визначення можливих сценаріїв їх розвитку є дані щодо:

- концентрації у повітрі вибухонебезпечних речовин та сумішей;

- кількості вибухопожежонебезпечних речовин у резервуарах, ємкостях, апаратах;

- наявності витоку вибухопожежонебезпечних речовин;

- тиску та температури вибухонебезпечних речовин і газоподібних сумішей у трубопроводах, резервуарах, ємкостях, апаратах;

- деформації, осідань та горизонтальних зміщень елементів будівель та споруд;

- цілісності та відносних змін значень геометричних параметрів (горизонтальних, вертикальних, кутових) основ фундаментів, несучих конструкцій та вузлів їх з’єднань;

- потужності іонізуючого випромінювання, рівня забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами.



Слід зазначити, що відсутність автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення різко підвищує ризик виникнення надзвичайних ситуацій з непередбаченими наслідками, не дозволяє вчасно вжити превентивних заходів на стадії розвитку аварійної ситуації, запобігти переходу на вищі рівні небезпеки, що може призвести за певних умов до катастрофічних наслідків.



Враховуючи вище викладене, Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області наголошує вам про необхідність улаштування зазначених систем.



Андрій ЛЯХ,

начальник Бахмацького РВ Управління

ДСНС України у Чернігівській області