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Головна Категорії статей Офіційно Служба 101 інформує про пожежі в природних екосистемах!

Служба 101 інформує про пожежі в природних екосистемах!

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 13:28

Не дивлячись на неодноразові застереження рятувальників, щодо небезпеки спалювання сміття та сухої рослинності, населення продовжує нехтувати заходами безпеки. Як результат, з початку року на Чернігівщині внаслідок неконтрольованого спалювання сміття та сухостою виникло 212 пожеж в природних екологічних системах та 5 пожеж у житловому секторі громадян внаслідок спалювання сухої рослинності: 1 людина загинула, загальна площа, спалена вогнем склала близько 612 га. На території району з початку виникло 12 пожеж: із них 4 - у природних екологічних системах.


Щоб з’ясувати реальний стан справ, як здійснюється профілактична робота в лісових масивах для недопущення вогняної стихії, фахівцями Бахмацького РВ УДСНС України у Чернігівській області проведено рейдове відпрацювання помешкань громадян, щодо попередження самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків. До мешканців району під час проведення рейдового відпрацювання були доведені “ Правила, щодо вимог пожежної безпеки в лісових масивах та лісопаркових зонах ’’ , а також нагадування про те, що самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачає накладення штрафних санкцій.


Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області вкотре наголошує, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки допоможе уникнути непередбачуваних наслідків.


Андрій Лях,
Начальник Бахмацького РВ УДСНС
України у Чернігівській області

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