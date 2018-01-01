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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 13:28

Не дивлячись на неодноразові застереження рятувальників, щодо небезпеки спалювання сміття та сухої рослинності, населення продовжує нехтувати заходами безпеки. Як результат, з початку року на Чернігівщині внаслідок неконтрольованого спалювання сміття та сухостою виникло 212 пожеж в природних екологічних системах та 5 пожеж у житловому секторі громадян внаслідок спалювання сухої рослинності: 1 людина загинула, загальна площа, спалена вогнем склала близько 612 га. На території району з початку виникло 12 пожеж: із них 4 - у природних екологічних системах.



Щоб з’ясувати реальний стан справ, як здійснюється профілактична робота в лісових масивах для недопущення вогняної стихії, фахівцями Бахмацького РВ УДСНС України у Чернігівській області проведено рейдове відпрацювання помешкань громадян, щодо попередження самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків. До мешканців району під час проведення рейдового відпрацювання були доведені “ Правила, щодо вимог пожежної безпеки в лісових масивах та лісопаркових зонах ’’ , а також нагадування про те, що самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачає накладення штрафних санкцій.



Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області вкотре наголошує, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки допоможе уникнути непередбачуваних наслідків.



Андрій Лях,

Начальник Бахмацького РВ УДСНС

України у Чернігівській області