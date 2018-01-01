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Визначено переможця конкурсу

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 15:51

16 березня 2020 року о 10-00 год. у приміщенні Бахмацької міської ради конкурсною комісією міської ради було проведено конкурс з надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Бахмача.


За результатами проведеного конкурсу, рішенням конкурсної комісії Бахмацької міської ради переможцем конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Бахмача визнано:


По Об’єкту №1 - перший комплекс житлового фонду Бахмацької міської ради двох-трьох-, чотирьох- і п’ятиповерхової забудови – 29 житлових будинків загальною площею 67982,0 кв.м та 1 гуртожиток загальною площею -2053,5 кв.м.;
- одноквартирні житлові будинки приватного сектору, які розміщені на всій території міста Бахмача;
- підприємства, установи та організації, інші суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розміщені на всій території міста Бахмача та


Об’єкту №2 – другий комплекс житлового фонду Бахмацької міської ради
одно-, двох-, і п’ятиповерхової забудови – 101 житловий будинок загальною площею- 57546,12 кв.м. – Бахмацьке комунальне виробниче підприємство «Комунальник».


Переможцю конкурсу Бахмацькому КВП «Комунальник» надано право укласти з Бахмацькою міською радою договір з надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Бахмача.


Конкурсна комісія виконкому
Бахмацької міської ради

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