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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 16:13

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

БАХМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

17 березня 2020 року № 62 м. Бахмач

Про затвердження форм розрахунків тарифів

не теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, комунальні

послуги, що подаються суб’єктами господарювання,

які здійснюють діяльність на території

Бахмацької міської ради



Керуючись пунктом 2 статті 28, статтями 40,42,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», абзацом 7-9 статті 13, статтею 20 Закону України «Про теплопостачання», статтею 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги, Постановою Кабінету Міністрів Україні від 26 липня 2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 року №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги , поданих для їх встановлення» з метою упорядкування та перевірки розрахункових матеріалів, які подаються суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території Бахмацької міської ради для встановлення тарифів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території Бахмацької міської ради при поданні розрахунків на встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також тарифів на комунальні послуги (послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, з поводження з побутовими відходами) керуватися «Порядком розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» затвердженим Наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 року №239.



2. Встановити форми розрахунків тарифів (додатки 1-44).



3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.



4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Варчака А.Г.

Міський голова П.М.Шимко

ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконавчий комітет Бахмацької міської ради повідомляє, що Додатки 1-44 до рішення виконавчого комітету Бахмацької міської ради від 17 березня 2020 року №62 «Про затвердження форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що подаються суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території Бахмацької міської ради» буде розміщено на офіційному сайті Бахмацької міської ради http://bakhmach-mr.gov.ua/