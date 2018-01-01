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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 08:26

З початку поточного року на Чернігівщині внаслідок неконтрольованого спалювання сміття та сухостою виникло 458 пожеж у природних екологічних системах та 20 у житловому секторі громадян внаслідок спалювання сухої рослинності. Дві людини загинуло, а загальна площа, пройдена вогнем, склала близько 1338 га. На території району з початку року виникло 24 пожежі, із них - 15 у природних екологічних системах.


У зв’язку з цим Бахмацький районний відділ Управління ДСНС у Чернігівській області звертається до населення з проханням дотримуватися вимог Законів України «Про охорону атмосферного повітря», “Про охорону навколишнього природного середовища” та Правил пожежної безпеки . Це дозволить вам не стати винуватцем пожежі, уникнути зайвих матеріальних втрат та не спричинити загрозу власному життю й безпеці оточуючих вас людей.


Андрій ЛЯХ,
начальник Бахмацького РВ УДСНС
України у Чернігівській області

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