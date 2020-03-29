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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 08:58

Президенту України В.О.Зеленському

Голові Верховної Ради України Д.О.Разумкову

Народним депутатам України

Прем’єр-міністру України Д.А.Шмигалю

Органи місцевого самоврядування забезпечують сьогодні виплату підвищених зарплат медикам, закупівлю ліків, масок, тестів, обладнання для лікарень, на що виділяють сотні мільйонів гривень.



Разом з цим, замість підтримки громад, як це відбувається у всьому світі, зміни до Податкового та Бюджетного кодексів позбавляють громади ресурсів.



Так, законопроект 3275 від 29.03.2020 всупереч позиції Президента та Прем’єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати вилучають з доходів місцевих бюджетів плату за землю та майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян коштів від оренди паїв, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків в бюджети всіх рівнів.



У разі прийняття цього та подібних законопроектів, у громад не буде коштів на виплати зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ!



Вимагаємо до голосування в Парламенті законопроекту 3275 провести засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та врахувати пропозиції Асоціації міст України, надані Президенту, Уряду, народним депутатам України 23 березня 2020 року.



Відкрите звернення підписали:



Голова АМУ Київський міський голова Віталій Кличко; Вінницький міський голова Сергій Моргунов; В.о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт; Дніпровський міський голова Борис Філатов; Маріупольський міський голова Вадим Бойчеко; Житомирський міський голова Сергій Сухомлин; Ужгородський міський голова Богдан Андріїв; Запорізький міський голова Володимир Буряк; Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків; Міський голова Кропивницького Андрій Райкович; Львівський міський голова Андрій Садовий; Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич; Одеський міський голова Геннадій Труханов; В.о. Полтавського міського голови Олександр Шамота; Рівненський міський голова Володимир Хомко;Сумський міський голова Олександр Лисенко; Тернопільський міський голова Сергій Надал;Харківський міський голова Геннадій Кернес; Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко; Хмельницький міський голова Олександр Симчишин; Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко; Чернівецький міський голова Олексій Каспрук; Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.