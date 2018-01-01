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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 09:30

Парламент додатково надав час співвласникам багатоквартирного будинку для прийняття рішення щодо вибору моделі договорів на комунальні послуги



Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (проєкт реєстр.№3275), яким, зокрема, переноситься кінцева дата переукладення договорів співвласників багатоквартирних будинків з виконавцями комунальних послуг.



Отже, співвласники багатоквартирних будинків мають обрати модель договору на комунальні послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) не до 1 травня 2020 року, як було визначено в Законі України «Про житлово-комунальні послуги», а протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.



Співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління будинком, зобов’язані прийняти рішення щодо кожного виду комунальної послуги, а виконавці комунальних послуг – укласти із ними договори про надання комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.



Рекомендації керівникам ОСББ, ЖБК на час карантину



- Поінформуйте мешканців про карантин та умови убезпечення від розповсюдження вірусу. Розмістіть в під’їздах чи біля них плакати з інформацію про те, як себе поводити.

- Запровадьте періодичну дезінфекцію будинку: миття кабіни ліфту, першого поверху, ручок вхідних дверей, перил сходів тощо.

- Забезпечте заходами захисту прибиральників та двірників.

- За можливості обмежте доступ мешканців до дитячих та спортивних майданчиків

- Комунікуйте з мешканцями, які можуть потребувати сторонньої допомоги (одинокі люди літнього віку, важкохворі люди тощо), уточніть чи потребують вони допомоги і за можливості допоможіть самостійно або передайте інформацію органу місцевого самоврядування чи в місцевий штаб/волонтерську організацію, які опікуються цим питанням

- Підтримуйте зв’язок з органом місцевого самоврядування та штабами підтримки для координації спільних зусиль та обміну оперативною інформацією.

- Використовуйте систему електронної комунікації (врядування) в будинку, яка дозволить звузити необхідність особистого спілкування співвласників та дозволить підтримати комунікацію і зберегти позитивний емоційний клімат в будинку.



Наприклад:

- ОСББ Онлайн - https://osbb-online.com/

- ОСББ 365 - https://osbb365.com/

- Мій дім онлайн - https://miydimonline.com.ua/

- iDom.ua - https://idom.ua/

- Моє ОСББ - https://moeosbb.com/

- Мій Арт-Офіс - https://art-office.com.ua/

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