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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 12:08

Як тільки в державі якісь негаразди, одразу виникають чутки про грошову реформу. От тільки звучить ця інформація виключно з уст шахраїв усіх мастей. Бо насправді держава таку реформу і не проводить, і не планує.



Схема стара, як світ, і розрахована на пенсіонерів, що за своє життя пережили кілька грошових реформ. Під час кожної з них люди втрачали значну частину своїх грошей. Спогади про це у них досі болісні, а вислів «грошова реформа» вселяє страх. Зловмисники про те знають, тому активно експлуатують саме цю тему.



До самотньої пенсіонерки з’являється охайно одягнений чоловік чи жінка і впевненим голосом, дивлячись в очі, починає розповідати про грошову реформу. Самозванці представляються соцпрацівниками, поштарями чи працівниками банків — тими, кому літні люди схильні довіряти більше. Зараз, під час загальнодержавного карантину, легенда така: от, мовляв, під цей шумок поміняють в країні старі гроші на нові, а ви не встигнете й втратите усі заощадження, як тоді, у 1991-му.



Під час розмови «благодійник», якого бабуся вперше в житті бачить, вже тримає в руці пачку новеньких п’ятисоток. Як тільки господиня починає хоч трохи вагатися, непроханий гість зауважує, що на всіх «нових» грошей не вистачить. Зазвичай цей додатковий аргумент спрацьовує. Старенька виносить із схованки відкладені на смерть кільканадцять тисяч, віддає гостеві, і той швидко йде. Тільки після цього, перераховуючи отримані при обміні купюри, жінка звертає увагу на слово «сувенір» на кожній п’ятисотці. Тут одразу заколе в серці, стрибне тиск, стривожена сусідка викличе поліцію… От тільки слід лиходія вже й простив.



Натомість поліція не втомлюється розповідати громадянам, що ніякої грошової реформи в Україні немає. Держава її не проводить і не планує. Про це ж торочать щоденно і соцпрацівники, і поштарі, і голови сільрад.



Схоже, що крига скресла, бо на Прилуччині пенсіонери вже не вірять шахраям. Там в одному з сіл до пенсіонерки прийшов черговий «міняйла» й почав страхати «реформою». Пані вже й витягла зі схованки свої гривні, але в останній момент зрозуміла свою помилку. Вона почала задавати шахраєві забагато питань. Той побачив, що «операція» зривається, і вихопив у жінки купюри. Господиня почала виривати назад свої заощадження. Частину таки відібрала, та зловмисник все ж утік з десятьма тисячами гривень. Потерпіла звернулася до поліції, правоохоронці відкрили провадження й розшукують пройдисвіта.



Поліція вкотре нагадує: в Україні не проводиться ніяка грошова реформа. Кожен незнайомець, який спробує заговорити з вами на цю тему — шахрай. Ні в якому разі не впускайте такого гостя у дім, натомість відразу ж наберіть номер «102» і розкажіть про нього поліцейським. А ще — зберігайте гроші у надійному місці та бережіть себе.



Сектор комунікації поліції Чернігівської області