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Головна Категорії статей Офіційно До 2 років позбавлення волі засуджено раніше судиму жінку за крадіжки

До 2 років позбавлення волі засуджено раніше судиму жінку за крадіжки

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: Четвер, 07 травня 2020, 10:14

Бахмацькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно).


Під час досудового розслідування встановлено, що раніше судима 52-річна жінка, протягом липня-серпня 2019 року, попередньо встановивши довірливі відносини з потерпілими перебуваючи в них вдома, користуючись тим, що потерпілі відволікалися, незаконно, таємно заволоділа їхніми грошовими коштами та особистими речами. Загалом від дій зловмисниці постраждало 4 особи.


За наслідками судового розгляду, жінку визнано винуватою у скоєнні злочину та враховуючи, що остання раніше судима за вчинення аналогічних злочинів, призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.


Бахмацька місцева прокуратура
Чернігівської області

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