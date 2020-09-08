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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 08:32

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

В И Т Я Г З Н А К А З У

ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА БАХМАЦЬКОГО

РАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

08.09.2020 року м. Бахмач № 166

Про черговий призов громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України у жовтні-грудні 2020 року.

На підставі Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році», Указу Президента України від 25 березня 2020 року № 103/2020 «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13», постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» проводиться призов громадян на строкову військову службу.



З метою організованого проведення чергового призову громадян на строкову військову службу, наказую:



1. Усім громадянам, яким у період чергового призову виповниться 20 років, а також громадянам, які народилися в 1993 – 2002 роках і втратили право на відстрочку від призову, або не були призвані раніше на строкову військову службу з різних обставин, з’явитися на призовну дільницю Бахмацького району для призову на строкову військову службу за адресою: Бахмацький район, м. Бахмач, вул. Шевченка 38 у зазначений час із документами, які зазначені в особистих повістках. Громадянам, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, також прибути в Бахмацький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки «10» жовтня 2020 року, і мати при собі документи, які засвідчують особу.



2. Усім особам призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Бахмацького району, негайно повернутися до місць постійного проживання і з’явитися у районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку для проходження призовної комісії.



3. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з законодавством.



4. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій кооперативів та навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані надати до Бахмацького територіальний центр комплектування та соціальної підтримки списки юнаків призовного віку (18-27 років) до 10.10.2020 року та відкликати призовників з відряджень і забезпечити їх своєчасне прибуття на призовну дільницю.



5. Наказ довести до усього особового складу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та осіб, які залучаються для роботи на призовній дільниці.



6. Контроль за виконанням вимог наказу покласти на начальника відділення призову Бахмацького РТЦК та СП.



О.Л.Григорчук, військовий комісар

Бахмацького районного територіального центру

комплектування та соціальної підтримки,

підполковник