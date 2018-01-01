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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 09:03

25 жовтня 2020 року чергові та перші вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. В зв’язку з чим рятувальники всім задіяним до виборчого процесу відповідальним особам та громадянам ще раз нагадують про необхідність дотримання та виконання правил пожежної безпеки на час проведення виборів.



Загальні вимоги:



Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки приміщень виборчих дільниць несуть керівники установ, підприємств й організацій, на об’єктах яких розміщаються виборчі дільниці. Обслуговуючий персонал та особи, залучені для роботи на виборчих дільницях, повинні бути ознайомлені з вимогами пожежної безпеки та діями при виникненні пожежі. Кожна виборча дільниця забезпечується не менше як двома справними сертифікованими вогнегасниками. Забороняється прокладання та використання тимчасових електромереж та електроподовжувачів, електромережа має бути випробувана на опір ізоляції. Забороняється використання нестандартних (саморобних) електронагрівальних приладів. На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал виборчі дільниці повинен мати електричні ліхтарі. Застосування відкритого вогню в приміщеннях дільниць забороняється. Не задіяні під час виборів приміщення повинні бути зачиненими. Біля телефонів встановлюються таблички із номером телефону підрозділів пожежної охорони «101». На кожну дільницю розробляється інструкція про дотримання вимог пожежної безпеки. Всі члени виборчих комісій повинні пройти інструктаж з вимог пожежної безпеки під розпис. Контроль за дотриманням правил пожежної безпеки на виборчих дільницях покладається на голів виборчих дільниць, а під час їх відсутності - на чергових по виборчим дільницям



Вимоги до евакуаційних шляхів та виходів:



Евакуаційні шляхи і виходи (коридори, проходи, сходові марші і площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися. Не допускається улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей. У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасне перебування не більше 50-ти осіб. При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.



Порядок дій при виникненні пожежі:



У разі виникнення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов’язаний:



• негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу по телефону 101. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

• вжити (за можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

• повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну особу, чергового на об’єкті;

• у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газову тощо).



Володимир БУЛИГА,

т.в.о. начальника Бахмацького РВ УДСНС України у Чернігівській області