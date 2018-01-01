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Головна Категорії статей Офіційно Поліція Чернігівщини викрила схему організації підкупу виборців

Поліція Чернігівщини викрила схему організації підкупу виборців

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 09 жовтня 2020, 08:05

Тривають першочергові слідчі дії. За підкуп виборців передбачено до шести років позбавлення волі.


2 жовтня у місті Бахмач в ході проведення обшуку в автомобілі одного із керівників структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації виявлені гроші та списки виборців, що свідчать про організацію мережі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту по округу №208.


Виявити причетних у підкупі виборців вдалося завдяки злагодженим діям управління карного розшуку, слідчого управління та Бахмацького відділення поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області.


«В ході проведення комплексу заходів щодо попередження порушень виборчого законодавства поліцейські встановили, що керівник одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації може бути причетний до організації підкупу виборців. У результаті проведеного в його автомобілі обшуку поліцейські виявили докази причетності чоловіка до вищезазначеного правопорушення. З авто, зокрема, вилучені списки виборців із зазначенням так званих «десятників» та 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб», - повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.


Обшук був проведений в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 160 Кримінального Кодексу України – підкуп виборців. За таке правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.


Наразі поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетними до підкупу виборців.


Тривають слідчі дії.


https://cn.npu.gov.ua


P/S/ Як виявилося пізніше, мережа була побудована під кандидата в депутати по 208 округу від «Нашого краю» Людмилу Давиденко.

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