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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 09 жовтня 2020, 08:40

Інспекторським складом Бахмацького РВ УДСНС України у Чернігівській області проводяться перевірки щодо дотримання пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, на яких будуть розташовані виборчі дільниці.



Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки приміщень виборчих дільниць несуть голови виборчих комісій та керівники установ, підприємств, організацій, в будівлях яких вони розташовані. На керівників цих об’єктів покладаються обов’язки з утримання приміщень виборчих дільниць, як і будинків у цілому, у яких вони розташовані, у безпечному протипожежному стані, забезпечення їх первинними засобами пожежогасіння, а також своєчасне і повне виконання протипожежних заходів.



ВИМОГИ ДО ЕВАКУАЦІЙНИХ ШЛЯХІВ ТА ВИХОДІВ:



• У самому приміщенні виборчої дільниці має бути розроблений і вивішений на видному місці план евакуації людей на випадок пожежі.

• Евакуаційні шляхи і виходи (коридори, проходи, сходові марші і площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися.

• Не допускається улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей.

• При перебуванні людей у приміщеннях решітки, встановлені на вікнах, повинні бути відчинені або зняті взагалі.

• У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасне перебування не більше 50-ти осіб.

• При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.



У ПРИМІЩЕННЯХ ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:



• зберігати вибухонебезпечні речовини, горючі матеріали, відходи, упаковку, захаращувати шляхи евакуації та засоби пожежогасіння;

• користуватися побутовими електронагрівальними приладами кустарного виробництва або з відкритим нагрівальним елементом;

• використовувати відкритий вогонь;

• палити цигарки.



У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ (ознак горіння) кожний громадянин зобов’язаний:



• негайно повідомити про це телефоном підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій за номером телефону «101». При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

• вжити (за можливістю) заходи з евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

• повідомити про неї голову виборчої комісії та відповідальну особу за стан пожежної безпеки;

• при необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газову тощо).



Андрій ЛЯХ, начальник Бахмацького

РВ УДСНС України у Чернігівській області