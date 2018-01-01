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Служба 101 інформує!
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 04 грудня 2020, 08:42
В умовах осінньо-зимового періоду майже щодня виникають пожежі від порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей та електронагрівальних приладів. У вогні гинуть та отримують травми люди. Будьте обережні, не використовуйте саморобні електрообігрівачі, не допускайте перегрівання печей, слідкуйте, щоб у них не з’являлися тріщини, не використовуйте для їх розпалювання легкозаймисті речовини.
Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті!
Бахмацький РВ УДСНС України
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