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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 04 грудня 2020, 09:25

За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації станом на 1 грудня на Бахмаччині загалом зафіксовано 510 випадків інфікування COVID-19, із них 15 – летальних, 329 пацієнтів одужали (+7), 166 - активні.



Бережіть себе та своїх близьких!



Будьте здорові та самовідповідальні!



Бахмацька РДА