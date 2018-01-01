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Статистика поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на Бахмаччині
- Деталі
- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 04 грудня 2020, 09:25
За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації станом на 1 грудня на Бахмаччині загалом зафіксовано 510 випадків інфікування COVID-19, із них 15 – летальних, 329 пацієнтів одужали (+7), 166 - активні.
Бережіть себе та своїх близьких!
Будьте здорові та самовідповідальні!
Бахмацька РДА
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