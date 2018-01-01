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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 11 грудня 2020, 08:46

За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації станом на 7 грудня на Бахмаччині загалом зафіксовано 665 випадків інфікування COVID-19 (+5), із них 16 – летальних, 397 пацієнтів одужали (+12), 252 - активних випадки.



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