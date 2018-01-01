/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 11 грудня 2020, 09:15

Управління Державного агентства рибного господарства у Чернігівській області в черговий раз нагадує, що всі орендарі водних об’єктів, які є суб’єктами аквакультури, зобов’язані подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, звітну інформацію щодо обсягів виробництва продукції аквакультури до 10 січня наступного за звітним роком за формою № 1 А-риба (річна) (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про аквакультуру»).



Звітність включає в себе інформацію про обсяги вселення, вирощування та вилову риби. Форма річної звітності з виробництва продукції аквакультури № 1 А - риба (річна) та інструкція з її заповнення затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2012 № 141.



Крім того, суб’єкти аквакультури повинні дотримуватись вимог, зазначених в наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.01.2013 № 45 «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України», яким визначається продуктивність одного гектару виробничих потужностей в залежності від кліматичних умов (природно-географічних зон України), з урахуванням екстенсивного/інтенсивного ведення технологічних процесів вирощування товарної риби та природної продуктивності водойм.



Звіт 1 А-риба (річкова) необхідно подати до Управління Державного агентства рибного господарства у Чернігівській області, на адресу 14005, м. Чернігів, вул. Пятницька, 69, до 10 січня 2021 року, з підписами та мокрими печатками.



За консультаціями, щодо заповнення звіту 1 А риба (річкова), можна звертатися до відділу іхтіології та регулювання рибальства за телефоном (0462) 727 - 135.



Також попереджаємо орендарів про можливе припинення договору оренди у разі невиконання норм законодавства, в тому числі неподання звітності про обсяги виробництва продукції аквакультури. Дане рішення було прийнято на спільній нараді з Чернігівською облдержадміністрацією.



Чернігівський рибоохоронний патруль