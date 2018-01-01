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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 18 грудня 2020, 12:07

Перед Новим роком в Інтернеті і звичайних магазинах з’являється велика кількість різноманітної піротехніки: феєрверки, салюти і шутихи. Чимало людей обиратимуть піротехніку до свят, щоб відчути святкову атмосферу. Але піротехнічні вироби завжди містять у собі потенційну небезпеку. Тому, щоб уникнути нещасних випадків, необхідно купувати лише сертифіковану піротехніку, виключно в спеціалізованих магазинах, котрі мають всю супровідну документацію на продукцію та декларацію про відповідність. На упаковці обов’язково має бути вказана дата виготовлення, термін придатності, інструкція щодо використання та зберігання, радіус небезпечної дії та вікові обмеження. Також зверніть увагу на те, щоб на упаковці був знак відповідності технічним регламентам, який дає розуміння того, що продукція пройшла процедуру оцінки відповідності. Він має форму незамкненого кола, в середині якого розміщене стилізоване зображення трилисника. Крім цього, потрібно обов’язково перевірити, в якому стані коробка. Вона повинна бути цілою, сухою, а гніт заклеєний спеціальним стікером.



Категорично забороняється:



- розбирати, ремонтувати піротехнічні вироби, а також використовувати не за призначенням або в умовах, непередбачених експлуатаційною документацією на виріб;

- запускати піротехнічні вироби з рук (крім хлопавок);

- нахилятися над виробом під час запуску;

- находитися після підпалу вогнепровідного шнуру (сповільнювача) у небезпечній зоні;

- направляти або кидати піротехнічний виріб у бік людей, ударяти по них будь-якими предметами, тягти за фітиль;

- кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих з вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та проводити інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно;

- носити підготовлені до запуску піротехнічні вироби у кишенях одягу;

- запускати піротехнічні вироби з видимими механічними пошкодженнями;

- залишати побутові піротехнічні вироби без догляду, вживати заходів щодо недопущення безконтрольного доступу до них неповнолітніх дітей;

- використовувати побутові піротехнічні вироби особам, які знаходяться у нетверезому стані;

- використовувати піротехнічні вироби, які створюють світлові та шумові ефекти, на відстані ближче 100 м від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих та інших громадських споруд та будинків;

- проводити запуск виробів при сильному вітрі.



Необхідно також уникати можливості випадкового спрацювання піротехнічних виробів унаслідок використання відкритого вогню, куріння, дії нагрівальних приладів тощо.



Дотримання цих простих рекомендацій вбереже вас від нещасних випадків та інших неприємностей.



Пам’ятайте: обережне поводження із піротехнікою забезпечить власну безпеку та безпеку оточуючих.



Володимир БУЛИГА,

Т.в.о.начальника Бахмацького

РВ У ДСНС України у

Чернігівській області