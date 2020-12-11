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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 18 грудня 2020, 13:50

УКРАЇНА

БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(друга сесія восьмого скликання)

11 грудня 2020 року м. Бахмач

Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб

На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», Наказом Міністерства розвитку громад та територій України №151 від 26.06.2020 року «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 215 від 30.09.1998 р. «Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання», міська рада



ВИРІШИЛА:



1.Затвердити на 2021 рік розмір мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна в залежності від місцезнаходження та функціонального використання об’єкта нерухомого майна, що надається в оренду фізичними особами згідно додатків №1 та №2 ( додаються ).



2. Рішення 64-ї сесії міської ради 7-го скликання від 11 грудня 2019 р. «Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» вважати таким, що втратило чинність з моменту набрання чинності даним рішенням.



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста.

Міський голова П.М.Шимко



Додаток № 1

до рішення 2-ї сесії міської ради

8-го скликання від 11.12.2020 року

Р О З Р А Х У Н О К

мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду фізичними особами:

Визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2

загальної площі нерухомого майна визначається за формулою:

Р новозбуд. ( грн/м2)

Р нерух. = ------------------------------ х М х Ф

(грн/м2) К новозбуд. х 12

де Р нерух. ( гривень/кв. метрів) – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;

Р новозбуд. (гривень/кв. метрів) - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта ( з урахуванням ПДВ) у гривнях;

Р новозбуд. (гривень/кв. метрів) = 12975 грн., опосередкована вартість спорудження житла у Чернігівській області затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України №151 від 26.06.2020 року;

М – місцезнаходження об’єкта нерухомого майна, який у разі його розміщення у центральній зоні міста дорівнює 2, близько від центру – 1,5, далеко від центру – 1;

Ф – функціональне використання об’єкта нерухомості майна, який у разі його використання для провадження виробничої діяльності дорівнює 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1;

К новозбуд. – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку його експлуатації дорівнює 75 років.

1. Розмір мінімальної вартості місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, яке використовується для провадження виробничої діяльності:

12975 грн.\м2

------------------- х 2 = 28,84 грн./м2

75 х 12



- об’єкта, розміщеного у зоні №1:

28,84 грн./м2 х 2 = 57,68 грн./м2

- об’єкта, розміщеного у зоні №2:

28,84 грн./м2 х 1,5 = 43,26 грн./м2



- об’єкта, розміщеного в зоні №3:

28,84грн./м2 х 1 = 28,84 грн./м2

2. Розмір мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна, яке використовується для іншої комерційної діяльності:

12975 грн./м2

------------------- х 3 = 43,25 грн./м2

75 х 12



- об’єкта, розміщеного у зоні №1:

43,25 грн./м2 х 2 = 86,50 грн./м2

- об’єкта, розміщеного у зоні №2:

43,25 грн./м2 х 1,5 = 64,88 грн./м2



- об’єкта, розміщеного у зоні №3:

43,25 грн./м2 х 1 = 43,25 грн./м2

3. Розмір мінімальної вартості місячної орендної плати 1 м2 загальної площі нерухомого майна, яке використовується для некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб:

12975 грн.\м2

---------------- = 14,42 грн./м2

75 х 12

- об’єкта, розміщеного у зоні №1:

14,42 грн./м2 х 2 = 28,84 грн./м2

- об’єкта, розміщеного у зоні №2:

14,42 грн./м2 х 1,5 = 21,63 грн./м2

- об’єкта, розміщеного у зоні №3:

14,42 грн./м2 х 1 = 14,42 грн./м2

Міський голова П.М.Шимко

Додаток № 2

до рішення 2-ї сесії міської ради

8-го скликання від 11.12.2020 року



ПЕРЕЛІК

зон території міста для розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності

Міський голова П.М.Шимко