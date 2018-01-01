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Служба 101 інформує!
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: Вівторок, 19 січня 2021, 09:00
Протягом 2020 року на території району було зареєстровано 15 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
ПАМ’ЯТКА ПРИ ВИЯВЛЕННІ
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ!
Рятувальники нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Не можна їх чіпати руками, переносити чи перекочувати. У разі виявлення таких предметів необхідно негайно повідомити рятувальників або працівників поліції.
При виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не чіпайте їх руками, а тим більше не намагайтеся їх знешкодити. За допомогою палиць, мотузки та яскравої тканини зробіть огородження цього місця, де знайдений предмет. Не допускайте до нього людей, а тим більше дітей. Припиніть будь-які роботи поблизу небезпечного місця. Про свою знахідку повідомте службу порятунку 101, поліцію 102.
Небезпеку вибуху можна визначити за прикметами:
- невідомий пакунок чи деталь у салоні автомобіля чи поблизу нього;
- залишки різноманітних матеріалів, нетипових для даного місця;
- натягнутий дріт, шнур, нитка;
- дроти чи ізоляційна стрічка, що звисає з-під автомобіля;
- біля приватного будинку, дачі - сліди нещодавно розкопаної чи сухої землі, поламані гілки дерев, сліди на траві;
- біля квартири - сліди ремонтних робіт, ділянки з порушеною фарбою, невідомі предмети біля дверей, в електрощиту, чужа сумка, портфель, коробка;
- у громадських місцях залишені без господаря чемодани, сумки, коробки, пакети.
Побачивши такі предмети, потрібно негайно викликати оперативно-рятувальну службу 101 та працівників поліції 102, не доторкатися до незнайомого предмета і не допускати інших, уникаючи паніки.
Володимир БУЛИГА,
Т.в.о.начальника Бахмацького
РВ УДСНС України у Чернігівській області
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