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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Вівторок, 19 січня 2021, 09:00

Протягом 2020 року на території району було зареєстровано 15 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.



ПАМ’ЯТКА ПРИ ВИЯВЛЕННІ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ!



Рятувальники нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Не можна їх чіпати руками, переносити чи перекочувати. У разі виявлення таких предметів необхідно негайно повідомити рятувальників або працівників поліції.



При виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не чіпайте їх руками, а тим більше не намагайтеся їх знешкодити. За допомогою палиць, мотузки та яскравої тканини зробіть огородження цього місця, де знайдений предмет. Не допускайте до нього людей, а тим більше дітей. Припиніть будь-які роботи поблизу небезпечного місця. Про свою знахідку повідомте службу порятунку 101, поліцію 102.



Небезпеку вибуху можна визначити за прикметами:



- невідомий пакунок чи деталь у салоні автомобіля чи поблизу нього;

- залишки різноманітних матеріалів, нетипових для даного місця;

- натягнутий дріт, шнур, нитка;

- дроти чи ізоляційна стрічка, що звисає з-під автомобіля;

- біля приватного будинку, дачі - сліди нещодавно розкопаної чи сухої землі, поламані гілки дерев, сліди на траві;

- біля квартири - сліди ремонтних робіт, ділянки з порушеною фарбою, невідомі предмети біля дверей, в електрощиту, чужа сумка, портфель, коробка;

- у громадських місцях залишені без господаря чемодани, сумки, коробки, пакети.



Побачивши такі предмети, потрібно негайно викликати оперативно-рятувальну службу 101 та працівників поліції 102, не доторкатися до незнайомого предмета і не допускати інших, уникаючи паніки.



Володимир БУЛИГА,

Т.в.о.начальника Бахмацького

РВ УДСНС України у Чернігівській області