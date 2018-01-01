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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Вівторок, 19 січня 2021, 09:32

Протягом 2020 року Чернігівський рибоохоронний патруль знищив 1 593 од. заборонених знарядь лову, в тому числі:сіток поріжних – 405 од. сіток зяберних одностінних – 1 124 од., сіток «рамка» - 21 од., 42 од. ятерів та ості. Загальна довжина утилізованих сітних снастей склала 29 902 метри.



Знищувалися знаряддя лову, конфісковані у порушників протягом 2020 року та згідно з актами виявлення та вилучення безгосподарського майна. Ліквідація здійснювалася шляхом приведення сіток у непридатність для використання – рубанням та різанням.



«Вилучені у порушників заборонені знаряддя лову передаються на склад конфіскованого майна і до рішення суду зберігаються як доказова база. При винесенні постанови суд вирішує, що з ними робити – повернути порушнику або знищити. Наразі значна кількість адміністративних справ усе ще перебуває на розгляді в судах, і ми чекаємо на їх рішення», - повідомив начальник Управління Держрибагентства у Чернігівській області Микола Каленюк.



Довідкова інформація:



За 2020 рік Чернігівським рибоохоронним патрулем було виявлено 1 825 порушень Правил рибальства, з них 622 грубих порушень - рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову, 33 з яких перекваліфіковано у кримінальні правопорушення.



Вилучено понад три тонни незаконно добутих водних біоресурсів та дві з половиною тисячі заборонених знарядь лову. Загальна довжина вилучених браконьєрських сіток склала понад 52 кілометри.



Накладено на браконьєрів штрафів (за постановами судів та органів рибоохорони) майже на 246 тис грн. Стягнуто штрафів у розмірі майже 226 тис. грн. Загальна сума збитків, завданих рибному господарству України, склала понад 500 тис. грн.На виконання рішень судів правопорушниками до місцевих бюджетів сплачено понад 271тис грн компенсації за нанесені збитки.



Чернігівський рибоохоронний патруль