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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 08:02

Шановні громадяни! Останнім часом на території району почастішали випадки вчинення шахрайських дій. Щоб зорієнтуватися та не стати жертвою злочину, варто знати основні характеристики та способи вчинення шахрайства.



Отже, насамперед, пояснимо, що ж таке шахрайство та яку відповідальність за його вчинення передбачає чинне законодавство України.



Шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою — карається штрафом від п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.



Способами вчинення шахрайства є:



1 обман;

2) зловживання довірою.



Найбільш поширеними способами шахрайств у сучасних умовах стали:



1. Ваш родич скоїв ДТП чи потрапив у поліцію.



Якщо незнайомець представляється поліцейським або лікарем та в телефонному режимі запевняє, що ваш родич потрапив у ДТП і терміново потребує грошей – зупиніться. Насамперед вам необхідно перевірити правдивість інформації. Подзвоніть безпосередньо до вказаного родича або на лінію 102!



2. Вашу банківську картку заблоковано



Шахрай видає себе за співробітника банку і під різними приводами намагається дізнатися реквізити картки (номер, пароль, код). Ця інформація дасть йому можливість вкрасти ваші гроші з банківської картки. Тримайте цифри в таємниці від сторонніх очей.



3. Передплата товару чи послуги



Не варто робити передоплату за товар чи послугу наперед, якщо плануєте придбати товар у неперевіреного продавця. В протилежному випадку, після отримання грошей, шахрай перестане виходити на зв’язок із вами.



4. Вам пощастило виграти приз



Не вірте смс-повідомленням про виграш. Наступний крок шахраїв – вмовити вас сплатити так звану заставу за вигаданий приз.



Відділення 1 Ніжинського

РВП ГУНП в Чернігівській області