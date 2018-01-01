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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 08:31

Поліцейські Чернігівщини спільно з екологами з 16 по 18 січня провели рейди на територіях мисливських угідь Новгород-Сіверського району та притягнули до відповідальності порушників за невиконання правил поводження зі зброєю на полюванні.



За словами начальника Управління превентивної діяльності Олексія Дяговця, до складу рейдових груп, окрім поліцейських, увійшли представники Державної екологічної інспекції.



— Ми перевіряли не лише мисливців, а й транспортні засоби, якими вони рухалися у мисливських угіддях та на прилеглих автомобільних шляхах місцевого значення. По маршруту слідування рейдові групи контролювали також дотримання умов та правил зберігання мисливської вогнепальної зброї вдома у власників, – сказав він.



Найпоширенішим порушенням виявленим під час рейду було пересування на автомобілях із зарядженою зброєю.



— Такі дії суперечать вимогам п.12.13 Інструкції, затвердженої Наказом №622 МВС. За цим нормативним актом, при пересуванні на всіх видах транспорту до місця полювання зброя обов’язково має бути розрядженою, розібраною і знаходитись у чохлах, — сказав начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Андрій Ковальов.

Також до відповідальності були притягнуті власники мисливських собак, які використовували їх під час полювання без відповідних документів. Поліцейські Чернігівської області вже запланували рейди по території інших мисливських угідь регіону.



Поліція Чернігівської області