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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 09:14

З 1 серпня 2020 року в Україні споживач отримав можливість обирати постачальника газу, якого йому зручно та вигідно буде мати за партнера.



При цьому діючий постачальник не має права обмежувати або припиняти газопостачання. Зміна постачальника має відбутися не довше ніж через три тижні з дня отримання новим постачальником відповідної заяви.



Тож споживачі Чернігівщини можуть обрати постачальника газу серед 56 компаній з різних регіонів України (хоча ліцензію на цю послугу мають понад 800).



Від 1 січня 2021 року в Україні в рамках вільного ринку ціна на газ для населення значно зросла і коливається від 6,99 до 10,8 грн за кубометр. Таке зростання стало надто обтяжливим для споживачів, тож уряд, за дорученням Президента України, запровадив державне регулювання ціни на газ. При цьому наголошується, що така ціна діятиме з 01 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше 31 березня цього року. Для споживачів же, які мають річні контракти на постачання газу, тарифи не зміняться. Навіть якщо вказана там ціна є меншою ніж 6,99 грн за кубометр.



Також з 19 січня НКРЕКП на своєму засіданні встановив граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр. Встановлення граничного тарифу не означає, що він буде однаковий для всіх. НКРЕКП визначило найвищу межу тарифу, проте для десятків компаній ця сума може бути нижчою.



За дорученням національного регулятора, для зручності споживачів були створені спеціальні сайти https://gazpravda.com.ua/ та https://gasoteka.ua-energy.org/#. На цих інтернет-ресурсах споживачі можуть ознайомитися з детальною інформацією про зміну постачальника, про самих постачальників та про ціни на газ.



Як обрати постачальника газу?



1. Пересвідчитися, що обрана компанія дійсно має право на постачання газу. Для цього слід на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) обрати розділ «Ліцензійний реєстр НКРЕКП». Файл із повним переліком ліцензіатів НКРЕКП завантажиться на комп’ютер. У цьому електронному списку треба знайти постачальника природного газу за його офіційною назвою та перевірити чинність у розділі «статус ліцензії».



Важливо! Змінювати постачальника газу можуть мешканці як приватних, так і багатоквартирних будинків. Під час переходу газ споживачеві не відключатимуть.



2. Для зміни постачальника газу потрібно лише подати новому постачальнику заявку на приєднання та пакет документів, що посвідчують особу, право власності або розпорядження помешканням.



Важливо! Подавати заяву можна у центрі обслуговування клієнтів нового постачальника або онлайн — на сайті газової компанії. У компанії, яка працює з побутовими клієнтами, повинен бути діючий веб-сайт.



Іти до діючого постачальника, розривати з ним договір та отримувати довідку про відсутність заборгованості не потрібно. Перехід відбудеться автоматично.



Департамент інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю

Чернігівської облдержадміністрації