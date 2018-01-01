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Служба 101 інформує!

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 10:47

З початку поточного року на території району виникло 4 пожежі.


Так, 18 січня поточного року в с. Григорівка сталася пожежа господарської будівлі.

Узимку виникає велика кількість пожеж та трагічних випадків на них через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації приладів опалення, електрообігрівачів. У зв’язку з цим, рятувальники нагадують:


слідкуйте за справністю печей і димарів.


Перевіряйте, щоб вони не мали тріщин.


Не розташовуйте ближче метра від приладів опалення та електрообігрівачів легкозаймисті речі.


Пам’ятайте, що залишені без нагляду розпалені печі, котли та включені електрообігрівачі призводять до пожежі.


Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та оселі від негативних наслідків пожежі.

Володимир БУЛИГА,
т.в.о.начальника
Бахмацького РВ У ДСНС
України у Чернігівській області

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