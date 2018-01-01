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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 13:38

Відповідно до вимог статей 7 та 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» із змінами і доповненнями та п. 14 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2008 № 1081 із змінами та доповненнями, забезпечення організації пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Бахмацької міської територіальної громади, покладено на виконавчий комітет Бахмацької міської ради.



Враховуючи зазначене, з метою належного виконання покладених на виконавчий комітет Бахмацької міської ради чинним законодавством обов’язків з організації пасажирських перевезень у громаді, оголошується конкурс про залучення на договірних умовах підприємства (робочого органу) для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по визначенню перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Бахмацької міської територіальної громади.



Для участі в конкурсі претендент надає:



1. Заяву на участь у конкурсі.

2. Копію Статуту (Положення) підприємства (організації).

3. Довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах та ін. обов’язкових платежах.

4. Копії документів, що засвідчують кваліфікацію фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту.

5. Документальне підтвердження наявності не менше як трирічного досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень.

До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:



1. Визнані банкрутом або щодо яких порушено справу про банкрутство чи які проходять процедуру ліквідації.

2. Мають заборгованість з податків, зборів та ін. обов’язкових платежів.

3. Подали документи, оформлені неналежним чином або такі, що містять недостовірну інформацію.

4. Представляють інтереси пасажирських перевізників або здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.



Конкурс відбудеться 2 березня 2021 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Бахмацької міської ради за адресою: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 42 (відділ економіки, 3 поверх).



Реєстрація учасників конкурсу з 9 год. 00 хв. за тел. (04635) 2-15-55.



Документи на конкурс приймаються по 01 березня 2021 року включно за адресою: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 42



Відділ економіки, публічних закупівель,

громадського транспорту виконавчого комітету Бахмацької міської ради