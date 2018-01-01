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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 14:00

Для недопущення загибелі людей на водоймах взимку працівниками Бахмацького РВ У ДСНС України у Чернігівській області було здійснено рейдову перевірку місць аматорського рибальства на території Батуринської міської ради.



Під час проведення рейдової перевірки працівниками районного відділу були доведені до відпочиваючих та рибалок правила безпеки на льоду, адже як свідчить статистика, щорічно протягом зимового сезону трапляються десятки нещасних випадків з риболовами та відпочиваючими, які не дотримуються правил.



Шановні громадяни! Будьте уважними та обережними. Відповідально ставтеся до свого життя та життя своїх близьких. Не нехтуйте правилами безпеки.

Володимир БУЛИГА,

т.в.о.начальника Бахмацького РВ У ДСНС

України у Чернігівській області