Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Офіційно Служба порятунку «101» інформує !

Служба порятунку «101» інформує !

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 14:00

 

 

 

Для недопущення загибелі людей на водоймах взимку працівниками Бахмацького РВ У ДСНС України у Чернігівській області було здійснено рейдову перевірку місць аматорського рибальства на території Батуринської міської ради.


Під час проведення рейдової перевірки працівниками районного відділу були доведені до відпочиваючих та рибалок правила безпеки на льоду, адже як свідчить статистика, щорічно протягом зимового сезону трапляються десятки нещасних випадків з риболовами та відпочиваючими, які не дотримуються правил.


Шановні громадяни! Будьте уважними та обережними. Відповідально ставтеся до свого життя та життя своїх близьких. Не нехтуйте правилами безпеки.

Володимир БУЛИГА,
т.в.о.начальника Бахмацького РВ У ДСНС
України у Чернігівській області

 

 

 

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове