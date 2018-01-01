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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 14:21

УКРАЇНА

БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(п’ята сесія восьмого скликання)

21 січня 2021 року м. Бахмач

Про внесення змін і доповнень до рішення

76-ї сесії Бахмацької міської ради сьомого

скликання від 29 жовтня 2020 року

«Про затвердження плану діяльності

міської ради та виконавчого комітету

з підготовки регуляторних актів на 2021 рік»

На виконання вимог Податкового кодексу України, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада



ВИРІШИЛА:



1. Внести доповнення у план діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів на 2021 рік ( Додаток №1 ).



2. Оприлюднити зміни до плану діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів на 2021 рік в засобах масової інформації згідно чинного законодавства.

Міський голова П.М. Шимко