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Головна Категорії статей Офіційно Про затвердження плану діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів на 2021 рік

Про затвердження плану діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів на 2021 рік

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 14:21

 

 

 

УКРАЇНА
БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)

21 січня 2021 року м. Бахмач

Про внесення змін і доповнень до рішення
76-ї сесії Бахмацької міської ради сьомого
скликання від 29 жовтня 2020 року
«Про затвердження плану діяльності
міської ради та виконавчого комітету
з підготовки регуляторних актів на 2021 рік»

На виконання вимог Податкового кодексу України, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести доповнення у план діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів на 2021 рік ( Додаток №1 ).


2. Оприлюднити зміни до плану діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів на 2021 рік в засобах масової інформації згідно чинного законодавства.

Міський голова П.М. Шимко

 

 

 

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