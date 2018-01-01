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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 14:52

проєкту рішення Бахмацької міської ради «Про затвердження Положення про порядок встановлення тарифів на платні послуги та використання коштів, отриманих комунальною архівною установою «Об’єднаний трудовий архів» Бахмацької міської ради»



Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою впорядкування плати за послуги, що надаються комунальною архівною установою «Об’єднаний трудовий архів» , виконавчим комітетом Бахмацької міської ради розроблено проєкт рішення «Про затвердження Положення про порядок встановлення тарифів на платні послуги та використання коштів, отриманих комунальною архівною установою «Об’єднаний трудовий архів» Бахмацької міської ради» та аналіз регуляторного впливу даного акта.



Даний проєкт регуляторного акта забезпечує дотримання вимог чинного законодавства та принципів державної регуляторної політики.



Проєкт рішення Бахмацької міської ради «Про затвердження Положення про порядок встановлення тарифів на платні послуги та використання коштів, отриманих комунальною архівною установою «Об’єднаний трудовий архів» Бахмацької міської ради», аналіз регуляторного впливу та базове відстеження буде розміщено на офіційному сайті Бахмацької міської ради http://bakhmach-mr.gov.ua/



Для прийняття відповідного рішення міською радою та її виконавчим комітетом просимо бахмачан, керівників підприємств, установ та організацій, політичних партій взяти активну участь в процесі обговорення та подавати пропозиції у письмовій формі в Бахмацьку міську раду за адресою: вул. Соборності, 42 або за тел.: 2-15-55. Пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня опублікування.